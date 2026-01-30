Faltan pocas semanas para las elecciones de Congreso y las autoridades en la ciudad de Barranquilla han reforzado los controles frente a la instalación de publicidad política.

Cabe recordar que el Distrito estableció una serie de lineamientos frente a la instalación de publicidad de contenido político durante el periodo de campaña para las elecciones del Senado de la República y la Cámara de Representantes, que se cumplirán el 8 de marzo.

En dicha resolución se estableció que se encuentra prohibida la instalación de esta propaganda electoral en espacios públicos y zonas históricas, así como en zonas de reservas naturales e hídricas y en las zonas declaradas de manejo y preservación ambiental.

Otra de las restricciones corresponde a los lugares donde pueda obstaculizar el tránsito peatonal y donde interfiera con la visibilidad de la señalización vial. En los postes de apoyo a las redes eléctricas y telefónicas, puentes, torres eléctricas y cualquier otra estructura de propiedad del Estado se encuentra prohibida la fijación de afiches, carteles o dibujos con publicidad política.

También se prohibió la publicidad área, incluyendo a los globos libres y los dirigibles con publicidad exterior, así como aviones con publicidad exterior visual de arrastre: “En ningún caso será permitido arrojar publicidad o información alguna desde aeronaves en vuelo sobre la ciudad”.

