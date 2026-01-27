Con el objetivo de garantizar la transparencia en las elecciones al Congreso desde el Atlántico, el gobernador Eduardo Verano posesionó este martes a dos delegados de la Registraduría Nacional para supervisar los comicios.

Estos delegados tendrán la responsabilidad de apoyar la organización y supervisión electoral en el departamento, con énfasis en garantizar la transparencia, la seguridad de los procesos de votación y escrutinio para las elecciones del Congreso.

Además, acompañarán cualquier inquietud dentro del departamento que concierne al proceso electoral.

En ese sentido, los designados por el registrador nacional para este proceso fueron Magdelis María Mogollón Seña y William Malpica Hernández.

Cabe resaltar que las elecciones al Congreso se realizarán el próximo 8 de marzo de 2026.

Para esta ocasión, la Registraduría Nacional digitalizará todos los ejemplares del formulario E-14 o acta de mesa de los jurados de votación.

A su vez, se implementará la biometría facial como mecanismo para validar la plena identidad de los ciudadanos que acudan a las urnas.