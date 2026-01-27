Compartir:
Por:  Redacción Locales

Durante una mesa de trabajo, que contó con la presencia de las autoridades municipales, la Gobernación del Atlántico dio a conocer este martes que habrá alerta amarilla hospitalaria en el departamento para garantizar la atención en salud durante las fiestas y carnavales de este 2026.

La medida estará vigente hasta las 6:00 a. m. del 19 de febrero de 2026, y aplica de manera obligatoria para todas las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) públicas y privadas, como clínicas, hospitales, centros y puestos de salud.

Además, la declaratoria busca garantizar la capacidad de respuesta oportuna y eficiente del sistema de salud frente a posibles emergencias asociadas a la alta afluencia de personas, eventos masivos, consumo de alcohol, manipulación de alimentos, uso de pólvora y actividades de riesgo.

Al respecto, el secretario de Salud del Atlántico, Luis Carlos Fajardo Jordán confirmó que “las IPS deberán implementar sus Planes de Contingencia, compartidos con la autoridad sanitaria y el Centro Regulador de Urgencias, Emergencias y Desastres (CRUED), asegurar la disponibilidad de personal, insumos médicos, equipos, ambulancias y servicios de urgencias”.

Adicionalmente, estas instituciones y las entidades de transporte asistencial deberán priorizar la atención de urgencias, mantener comunicación permanente con el CRUED, actualizar la disponibilidad de unidades de sangre y sueros antiofídicos, y reportar los eventos de interés en salud pública, incluyendo intoxicaciones, lesiones, accidentes de tránsito y demás emergencias.

Por otro lado, se priorizó el seguimiento institucional a los municipios de Ponedera, Santo Tomás, Ponedera, Soledad, Puerto Colombia, Sabanalarga, Galapa, Juan de Acosta y Candelaria por la alta concentración de eventos.

Entre los factores de riesgo identificados se encuentran la posible ocurrencia de traumatismos asociados a corralejas, el consumo de licores adulterados, la ingesta de alimentos en mal estado y las lesiones por el uso de pólvora, incluido el fósforo blanco.

Trabajo desde los hospitales

Yurgen Carmona Urrea, profesional a cargo del CRUED, enfatizó la importancia de que cada IPS cuente con el recurso humano y tecnológico necesario.

“Con la actualización de los planes de contingencia municipales, podemos garantizar la prestación del servicio en todas las urgencias del departamento”, afirmó, al tiempo que reiteró el llamado a la corresponsabilidad ciudadana durante las celebraciones.

Desde Puerto Colombia, la secretaria de Salud municipal, Greisy Rodríguez, aseguró que la red hospitalaria se encuentra activa y en articulación con el departamento. “Le estamos garantizando a propios y visitantes que tenemos la red hospitalaria activa para atender cualquier eventualidad que se presente”, indicó.

Agregó que: “esta operación coincide con el inicio del Sirenato de la Cumbia, que se llevará a cabo del 29 al 31 de enero en el municipio”.

Mientras tanto, el gerente de la ESE hospital de Santo Tomás, Carlos Alberto Henríquez, informó que: “ya se adelanta la socialización de la información asistencial y la preparación del personal para atender posibles urgencias y emergencias durante la realización de la Batalla de Flores municipal el próximo 7 de febrero.

Recomendaciones

La Secretaría de Salud del Atlántico mantendrá una vigilancia sanitaria intensificada durante las festividades, especialmente en el control de alimentos, bebidas alcohólicas y pólvora, bajo el lema institucional “Atlántico se cuida”.

El secretario Fajardo reiteró que estas acciones buscan prevenir emergencias evitables y proteger la salud pública.

La Gobernación del Atlántico también recordó que el cumplimiento de la Alerta Amarilla Hospitalaria es obligatorio y constituye una medida preventiva fundamental para garantizar el derecho a la salud y la seguridad sanitaria de todos los atlanticenses durante la temporada de Carnavales 2026.