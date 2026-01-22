La Alcaldía de Malambo, dio a conocer este jueves, que mediante el decreto 024 del 15 de enero de 2026, declaró la alerta amarilla hospitalaria para la temporada de Carnaval en el municipio.

El acto administrativo firmado por la alcaldesa Yenis Orozco, establece que la alerta amarilla está vigente desde el pasado 17 de enero, hasta las 6:00 de la mañana del próximo 18 de febrero de 2026.

La alerta está activa en la E.S.E Hospital Local Santa María Magdalena y en las instituciones prestadoras de servicios de salud privados IPS San Rafael, IPS María Auxiliadora, y Fundación Médica Campbell sede Malambo.

La secretaria de Salud, Isabel Cristina Torres, resaltó que el carnaval es una “manifestación cultural de gran arraigo en la comunidad, asumiéndose como una celebración que cohesiona y crea tejido social, a la vez fortalece en su desarrollo múltiples expresiones, tradiciones y recreaciones de la identidad y la cultura malambera”.

A la vez, precisó que durante esta temporada podrían aumentar los riesgos de accidentes, debido al “incremento de consumo de bebidas alcohólicas, cambios de los hábitos y preparación de alimentos y probabilidad de consumir licor adulterado”.

Torres, señaló que ante esa situación solicitó a las instituciones prestadoras de salud públicas y privadas para que “activen planes hospitalarios de emergencia, en caso de presentarse alguna eventualidad, de modo qué, si surge un percance, la atención y el servicio sea oportuno, ágil, integral y coordinado, acorde al nivel de complejidad de los ciudadanos que resultaren afectados”.

Por último, la secretaria de salud, hizo un llamado a los adultos al momento de ingerir licor: “Estamos recomendando que el consumo de bebidas embriagantes sea moderadamente, tener cuidado con la escopolamina, y no conducir si están embriagados”, anotó.

Asimismo, dijo que se activará el plan de contingencia elaborado por la Secretaría de Salud Municipal. Las instituciones hospitalarias públicas, y privadas se mantendrán en red y permanente comunicación a través de los números telefónicos: 301 4475898, 3006069323, 3156032841, 3135683219, 3138706813 y 3112263617.