El trabajo de ordenamiento de las playas Miramar y Pescadores está muy cerca del 100% en el municipio de Puerto Colombia. Durante una visita de inspección a las obras este jueves, el gobernador Eduardo Verano y el alcalde Plinio Cedeño constataron los detalles que están pendientes en estas zonas.

“En playa Miramar se están adelantando trabajos de instalación de postes y cableado, mantenimiento de quioscos, adecuaciones en la estación de bombeo de aguas residuales y montaje de transformadores. Lo que resta es la culminación de los pisos sintéticos, correctivos en el skatepark, adecuación de registros eléctricos y pruebas de iluminación”, explicó el gobernador Verano.

Agregó que: “en playa Pescadores están pendientes de concluir la conexión a servicios públicos, correctivos en senderos fisurados y la instalación de una garita de control en el parqueadero”.

En ese sentido, el mandatario manifestó que: “creo que la inversión que se está haciendo en Puerto Colombia, en su conjunto, es una inversión histórica, porque no es solo en el hospital, la plaza, el Centro Gastronómico, la Casa Lastra, que también se ha avanzado muchísimo. Es un paquete de más de 10 obras que, sin ninguna duda, van a transformar totalmente el municipio”, manifestó Verano.

De igual manera, el alcalde Plinio Cedeño comentó que se trata de garantizar a los porteños servicios y bienestar social, así como ofrecer espacios para el disfrute en paz de los turistas que tengan en su agenda de visitas a Puerto Colombia.

“Por eso seguimos trabajando, articuladamente, con nuestro gobernador porque esto es un proyecto muy integral que abarca no solamente un kilómetro y medio de playas sino un mejoramiento vial e inversión del departamento en concordancia con nuestro trabajo. Este gran proyecto empezó en su primera administración y hoy está recogiendo los frutos de una visión planeada”, aseguró Cedeño.

Mientras tanto, Jorge Ávila, gerente de Plazas y Parques de la Gobernación del Atlántico, ratificó que “tenemos que ver estas obras justamente como una política integral del departamento que le ha apostado de manera sostenida a que Puerto Colombia sea la punta de lanza del turismo de sol y playa del Atlántico. Por eso hemos venido de forma sistemática y ordenada, como dice el Gobernador, haciendo un conjunto de obras en distintas etapas”.

Puso de presente entonces que: “Playa Pescadores estaría siendo entregada en servicio a finales de febrero próximo y Miramar al mes siguiente”.

De esta manera, entre los componentes adecuados en ambos espacios de playa se destacan zonas deportivas con canchas de fútbol, tenis y voleibol playa; módulos biosaludables; una zona gastronómica con cocinas de gran formato y kioscos tipo bohío; baños públicos; parqueaderos con capacidad para 270 vehículos; y áreas de servicios administrativos y de atención al usuario.

Los trabajos, que son ejecutados por Edubar y la firma contratista Aconstruir, más la interventoría de HM Ingeniería, en un tramo de 1,2 kilómetros entre la Ventana de los Sueños y la playa Pescadores. El proyecto también contó con una inversión de 25 mil millones de pesos.

Cabe resaltar que este ordenamiento se suma a los ya ejecutados en las playas Country y Sabanilla 2, en el corregimiento de Salgar, en Puerto Colombia, y a los que avanzan en Punta Astilleros, en el municipio de Piojó, y el corregimiento de Santa Verónica en Juan de Acosta.

Impacto en la comunidad

El proyecto contempla la construcción de un skatepark y una bodega para la Liga de Surf, junto con espacios destinados a la inclusión económica de los pescadores tradicionales.

Con respecto a esto, el surfista profesional, Daniel Olmos, quien estuvo presente en el recorrido, indicó que el ordenamiento de playa Miramar facilita el potenciamiento de la escuela de surf, un sueño en el que ha venido trabajo pero que requiere de impulso para masificarlo.

“Estamos aquí en la playa de Miramar en donde, finalmente, ya se nos hace entrega de la escuela de surf, la que hemos soñado, la que hemos construido a pulso como dicen por ahí, a punta de campeonatos, a punta de viajes, conocimiento que hemos visto en otros países y quisimos traerlo al Atlántico para que el nivel creciera mucho más rápido, para que las familias tuvieran un espacio con sus hijos para venir a las playas, tuvieran restaurante, sus hijos entrenar”, dijo.