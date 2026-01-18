Luego de que la Aerocivil anunciara un daño en el sistema de climatización en el Aeropuerto Cortissoz, en las últimas horas el imprevisto ha generado sensación de calor en viajeros y visitantes del aeropuerto internacional Ernesto Cortissoz, a pesar de los trabajos técnicos que se adelantan para resolver la contingencia.

Durante un recorrido de El HERALDO por la terminal, varios usuarios manifestaron que el ambiente térmico continúa siendo elevado en diferentes áreas, especialmente en zonas de espera y espacios con alto flujo de personas.

Le puede interesar: Las caras del Atlántico que buscan una curul en el Senado de la República

“Desde que llegué no he sentido el aire acondicionado. El calor es demasiado fuerte”, expresó Camila Herrera, mientras permanecía en el interior del aeropuerto. Una percepción similar compartió Reinaldo Mercado, quien aseguró que, pese al paso de las horas, la situación no había mejorado de forma significativa.

Otros pasajeros señalaron que la temperatura presenta variaciones. “Afuera el calor es muy fuerte, y aquí adentro se siente un poco más fresco que antes, pero todavía no es suficiente”, comentó Ricardo de la Hoz.

Jesús Rueda Ricardo de la hoz Pasajero

Frente a esta situación, Federico González, jefe de Operaciones de la Aerocivil, explicó que las labores continúan y precisó que el sistema de climatización no se limita únicamente al aire acondicionado.

“Informamos a nuestros usuarios que continuamos trabajando intensamente en el sistema de climatización. Las primeras mejoras ya son perceptibles y seguimos comprometidos con su bienestar”, indicó.

Mientras avanzan los trabajos técnicos, los usuarios esperan que las mejoras se reflejen de manera uniforme en toda la terminal, ya que la sensación térmica elevada continúa afectando la experiencia de quienes transitan o permanecen por largos periodos en el aeropuerto.

Leer más: El salario vital se ‘come’ el ‘corrientazo’ por subida de costos