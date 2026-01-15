La Alcaldía de Barranquilla dio inicio a la jornada de inducción 2026-1 de la Institución Universitaria de Barranquilla (IUB), un evento que reunió a más de 3.000 asistentes y marcó el comienzo de la vida universitaria para 3.242 nuevos estudiantes.

La actividad se desarrolló en el coliseo Elías Chegwin y para la gerente de Ciudad de la Alcaldía de Barranquilla, Ana María Aljure Reales, se trató de un día importante para todos los jóvenes barranquilleros y para sus familias.

“En nombre del alcalde Alex Char hoy les dimos la bienvenida a más de 3.000 jóvenes que empiezan la inducción a su carrera, para ser técnicos profesionales, tecnólogos y, posteriormente, para ser profesionales. Este es un momento histórico porque va a cambiar la vida de estas familias. La Universidad de Barranquilla llegó para quedarse, para estar en los colegios, para que nuestros jóvenes no tengan que pagar pasajes, sino que solamente llegando ahí mismo a su barrio, caminando, puedan acceder a lo más preciado que puede tener el ser humano, que es la educación”, destacó Aljure Reales.

Durante la jornada, los estudiantes recibieron información clave sobre los servicios académicos, bienestar institucional, política de gratuidad, tecnologías de la información, biblioteca, centro de idiomas y actividades culturales y deportiva.

La universidad más cerca de casa

La inducción también permitió resaltar la estrategia IUB Al Barrio, mediante la cual la universidad llega directamente a las comunidades. Actualmente, 15 instituciones educativas distritales funcionan como sedes alternas de la IUB en jornadas de tarde y noche, beneficiando a jóvenes de sectores como Las Nieves, Rebolo, La Magdalena, Las Américas, Ciudadela 20 de Julio, Las Flores y El Campito.

En la convocatoria de enero de 2026, 1.000 estudiantes inician sus estudios universitarios sin salir de sus barrios, rompiendo barreras de acceso y reduciendo costos de desplazamiento, en línea con la meta de construir una Barranquilla con más oportunidades, equidad y movilidad social.

Es de destacar que la Institución Universitaria de Barranquilla cerró el año 2025 con más de 17.000 estudiantes, integrando su oferta académica tradicional y la estrategia IUB al Barrio.

Actualmente, ofrece 32 programas de pregrado y 12 programas de posgrado, además de avanzar en procesos de acreditación de alta calidad en programas estratégicos como Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Industrial, Administración de Empresas y Licenciatura en Educación Infantil.