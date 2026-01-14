La cobertura educativa en el Atlántico alcanzó por primera vez un 90% de estudiantes matriculados en los diferentes colegios del departamento. Este resultado se dio en el marco de la campaña “No te vayas a Navidad, no te vayas a Carnaval, sin antes tu hijo matricular”, liderada por la Secretaría de Educación Departamental y orientada por el gobernador Eduardo Verano de la Rosa.

Al respecto, el gobernador Eduardo Verano de la Rosa reiteró su compromiso con la transformación educativa del departamento: “no podemos permitir que ningún niño se quede sin estudiar. Este resultado es fruto de una gestión planificada y cercana a la gente. Este año se vienen grandes cosas para el sector educativo, porque estamos en medio de una verdadera transformación que pone a los estudiantes en el centro del desarrollo del Atlántico”.

De igual manera, la secretaria de Educación del Atlántico, Maribel Castro Flores, destacó el impacto de esta gestión: “este logro demuestra que cuando el Estado se acerca a las familias y les habla con claridad y compromiso, los resultados llegan. Hoy el Atlántico puede decir que inicia 2026 con una matrícula sólida, pensada para garantizar derechos y calidad educativa desde el primer día de clases”.

Castro Flores agregó que “el trabajo no se detiene con esta cifra histórica, ahora iniciaremos la búsqueda casa a casa de aquellos niños, niñas, adolescentes y jóvenes que aún están por fuera del sistema. La educación transforma vidas, es una oportunidad real para que las familias salgan adelante y es una herencia que dejamos a las nuevas generaciones”.

De esta manera, la funcionaria explicó que entre los meses de noviembre y diciembre del 2025 se intensificó la cobertura de matrículas para los municipios.

“Logramos cambiar una práctica cultural arraigada en el territorio, donde tradicionalmente la matrícula se dejaba para después de la temporada de Carnaval y apenas alcanzaba entre el 20 % y el 30 %. Gracias a esta campaña institucional, el Atlántico alcanzó una cifra récord e histórica, que permite iniciar el año lectivo 2026 de manera organizada y planificada, con el regreso a clases previsto para el lunes 26 de enero”, comentó.

De acuerdo con cifras oficiales del SIMAT (Sistema Integrado de Matrícula), quedaron matriculados 97.790 estudiantes, de los cuales 20.113 corresponden a la zona rural y 71.677 a la urbana.

Este avance facilita, además, la correcta planeación de programas fundamentales como el Programa de Alimentación Escolar (PAE), ya que la población beneficiaria queda registrada desde el inicio del calendario académico, conforme a los lineamientos de la UAPA – Unidad de Alimentos para Aprender del Ministerio de Educación Nacional

Por otro lado, como parte de la apuesta estratégica del gobierno departamental por la educación inicial, se abrieron cupos para los grados de jardín y prejardín en los establecimientos educativos oficiales.

Cabe resaltar que a la fecha, se encuentran matriculados 5.255 niños y niñas hasta grado transición, distribuidos en 1.017 en la zona rural y 4.238 en la zona urbana, fortaleciendo el acceso temprano a la educación como base del desarrollo integral.

Algunas instituciones educativas lograron el 100 % de su matrícula, entre ellas:

IE Técnica María Inmaculada de Pital de Megua

IE Académica y Técnica Turística de Santa Verónica

IE Técnica Agropecuaria de Puerto Giraldo

IE Eustorgio Salgar

IE San Nicolás de Tolentino

IE José David Montezuma Recuero

Este martes 13 de enero las instituciones educativas retomarán el proceso de matrícula para completar el 100% de los estudiantes registrados en el sistema y seguir en la búsqueda de nuevos alumnos.