Este jueves 15 de enero, técnicos de la empresa Air-e adelantarán jornadas de poda preventiva en un tramo del barrio Recreo en Barranquilla, como parte de las acciones de mantenimiento orientadas a reducir riesgos sobre la red eléctrica y garantizar la continuidad del servicio.

Lea más:Avanza la pavimentación de 7 kilómetros de vías en barrios de Soledad

Las labores se desarrollarán en los horarios comprendidos entre las 8:00 a.m. y las 5:00p.m, en el sector norte-centro histórico comprendido entre la carrera 34 y la calle 65, en donde se realizará el retiro controlado de ramas que interfieren con las líneas de energía.

De manera simultánea, en el municipio de Santa Lucía se ejecutará el cambio de un poste entre las 8:45 a.m. y las 4:00 p.m. Durante la intervención, habrá suspensión del servicio de energía en el sector comprendido de las calles 8 a la 10, con las carreras 6 a la 7, en el barrio Centro y Arriba.

Asimismo, Air-e recuerda a sus usuarios que pueden resolver inquietudes o reportar novedades relacionadas con el servicio a través de la línea 115, o mediante los canales digitales habilitados.