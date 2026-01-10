En un comunicado de prensa, la Alcaldía de Barranquilla notificó que en este arranque del 2026 avanzan los trabajos de canalización del arroyo de la calle 85, en procura de erradicar este caudal.

La obra registra avances que acercan a la culminación. Así lo ratificó el alcalde Alejandro Char, tras la inspección sobre los trabajos que se adelantan en el sector.

Lea más: Desde este sábado empezó a regir aumento de tarifas en peajes de Sabanagrande y Galapa

“Es una obra con una tecnología que permite resolver un problema eterno sin tener que colapsar la movilidad. Así que les agradecemos a los barranquilleros por la paciencia que han tenido, pero seguimos trabajando para dar buenas noticias con esta gran obra. El arroyo de la calle 85 llega a su final”, apuntó el alcalde.

En el pozo ubicado en la calle 85, entre las carreras 45 y 46, se avanza en la construcción del box culvert, cárcamos y sumideros que captarán el arroyo superficial. De manera paralela, se adelantan los trabajos de ampliación a tres carriles de la calle 85.

En el pozo de la calle 85 con carrera 52 ya finalizó la construcción a una profundidad de 14 metros. Actualmente, se desarrolla el montaje y alistamiento de los equipos de tunelación para iniciar la instalación de tubería mediante el sistema pipe jacking en la carrera 52, entre las calles 85 y 84, correspondiente a dos tramos de 160 metros cada uno.

En el pozo ubicado en la carrera 52 con calle 84 también concluyó la construcción, con una profundidad total de 6 metros, y se espera la llegada de la tuneladora que dará inicio al proceso de instalación de tubería desde la calle 85 con carrera 52.

En la calle 88 con carrera 46 avanzan las labores de construcción de box culvert, cárcamos y sumideros que captarán el arroyo superficial tanto de la calle 88 como de la carrera 45B.

Esta obra se ejecuta con recursos del Distrito provenientes de los impuestos de los ciudadanos, quienes confían en una Alcaldía comprometida con el progreso de la ciudad.

“Gracias al aporte de los barranquilleros con sus impuestos y a una administración responsable, nuestra ciudad invierte bien sus recursos. Cada obra es el reflejo de una gestión que piensa en su gente y en su bienestar. Vamos por buen camino y seguiremos llevando a nuestra ciudad a otro nivel”, expresó el alcalde.

Lea más: Emergencia sanitaria en Malambo y Soledad por las fallas en el servicio de aseo

De forma paralela, y como actividades previas a la ampliación a tres carriles de la calle 85, se ejecuta la reubicación de la red de media tensión, con la instalación de nuevos postes, así como la reubicación y el reemplazo de tuberías de acueducto y alcantarillado. Actualmente, estas intervenciones se concentran entre las carreras 50 y 49C.

Adicionalmente, se avanza en la instalación del banco de ductos en la carrera 52, entre las calles 85 y 86.