Este viernes 2 de enero, durante una sesión ordinaria del Concejo de Barranquilla se eligió de manera unánime a Juan José Vergara como nuevo presidente de la Comisión Segunda de Presupuesto y Asuntos Fiscales, una de las instancias clave en el control y análisis del manejo de los recursos públicos de la ciudad.

Lea también: Andrés Ballesteros, nuevo presidente de Comisión Primera del Concejo de Barranquilla

Cortesía

Vergara asumirá el liderazgo de la comisión encargada de estudiar y hacer seguimiento al presupuesto distrital, una labor decisiva para la ejecución de proyectos y el funcionamiento financiero del Distrito durante 2026.

Tras su elección, el nuevo presidente expresó su compromiso con una gestión basada en la transparencia y el diálogo.

“Hoy tomo posesión como el nuevo presidente de la Comisión de Presupuesto del Concejo de Barranquilla, seguimos trabajando como concejal por una ciudad que avanza, que escucha a su gente y construye oportunidad para todos”, afirmó.

Desde su nuevo rol, el concejal por el partido Conservador reafirmó su la disposición de continuar trabajando de manera articulada con las demás comisiones y la administración, en beneficio de la ciudad.

”Servir a Barranquilla es una responsabilidad diaria a la cual le agradezco a Dios ponerme en este camino”, concluyó.

Lea también: “Soy una mujer que brilla”: 150 emprendedoras del Atlántico se forman en autonomía económica