La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) dio a conocer este martes las medidas que lidera para el fortalecimiento de la denominada estrategia ‘Ruta por la Vida’, una articulación con el sector transporte y las autoridades competentes, que hará presencia en las principales vías del territorio nacional a través del programa ‘Puntos Seguros’.

Lea más: Luna del Río funcionará en horario especial para recibir el Año Nuevo

Según la Agencia, durante esta época, en la que aumenta significativamente el flujo vehicular, se intensifican las acciones preventivas para reducir los riesgos y prevenir la siniestralidad vial, “llevando mensajes de autocuidado, corresponsabilidad y toma consciente de decisiones en la vía”.

La estrategia tiene presencia en los departamentos de Atlántico, Antioquia, Bolívar, Boyacá, Cauca, Córdoba, La Guajira, Huila, Quindío, Risaralda, Santander, Sucre, Norte de Santander, Valle del Cauca y Meta, donde se entregan volantes con recomendaciones dirigidas a cada actor vial para que cuiden su vida y la de los demás.

“Tenemos más de 15 puntos en todo el país y durante esta temporada vamos a activar 27 más. Son puntos donde buscamos activar la Ruta por la vida para todos los colombianos y colombianas que se desplazan por las vías del país, para que puedan venir a hacer una revisión preoperativa de su vehículo y recibir alguna de las más de 45 charlas que tiene la ANSV sobre seguridad vial”, señaló María Antonia Tabares Pulgarín, directora general de la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

En los Puntos Seguros, la ANSV desarrolla acciones pedagógicas y preventivas como la promoción de velocidades seguras, mediante el uso de tecnología como cinemómetros y actividades educativas que buscan disuadir la conducción a exceso de velocidad, uno de los principales factores de riesgo en las vías del país.

También, la revisión preventiva de vehículos: inspección de las condiciones técnicas y mecánicas de los automotores, incentivando el cumplimiento de la Revisión Técnico-Mecánica (RTM) y el mantenimiento preventivo y correctivo.

Y el fomento de comportamientos seguros con espacios de reflexión que fortalecen el autocuidado, el respeto por las normas y la empatía entre todos los actores viales, y la educación sobre normas de tránsito haciendo uso de la orientación a los conductores sobre las leyes que rigen la movilidad segura, promoviendo la corresponsabilidad en la vía.

Lea más: Por fin de año, cierre de citas para pasaportes; finalizan descuentos para pago de impuestos

La Agencia “hace un llamado a la ciudadanía a planear sus viajes, respetar los límites de velocidad, no conducir bajo los efectos del alcohol, revisar el estado del vehículo y cumplir las normas de tránsito, entendiendo que cuidar la vida propia también es cuidar la de los demás”.