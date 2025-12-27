Una cifra récord, así lo catalogó el personero distrital de Barranquilla, Miguel Ángel Alzate, al número de tutelas que los ciudadanos interpusieron este año para reclamar su derecho a la salud.

Lea aquí: Atlántico fortaleció la atención a personas con discapacidad con mayor inclusión educativa en 2025

Explicó que durante la vigencia 2025, la entidad recibió más de 12.500 quejas del sector salud, de las cuales el 51% estuvo relacionada con la falta de medicamentos. Una cifra, señaló el personero, sin precedente si se compara con los últimos cinco años.

En la rendición de cuentas, el personero informó que mientras en la época de pandemia se recibieron alrededor de 200 tutelas anuales, este año, la cifra aumentó a más de 1.800 acciones interpuestas.

“Se trata de una cifra histórica para la Personería Distrital de Barranquilla, si se compara con las últimas cinco vigencias, incluso con el periodo de la pandemia. Esto enciende todas las alertas y evidencia la profunda crisis que vive el sector a raíz de unas reformas que no se tramitaron con los consensos necesarios y que, lastimosamente no solo no corrigieron los errores que tenía, sino que lo que funcionaba bien hoy funciona mal”, indicó.

Explicó que, ante cada queja, se activa un mecanismo de reacción inmediata que incluye gestiones directas con las IPS y EPS; sin embargo, sostuvo, cuando estas no responden, la tutela se convierte en la única herramienta para proteger los derechos de los usuarios, y este recurso incluso enfrenta obstáculos.

En ese sentido, de acuerdo con el personero, la prestadora de salud que lidera el ranking de quejas es la Nueva EPS, según Alzate esto se debe a los constantes cambios de gerentes a nivel local han dificultado la aplicación de incidentes de desacato, ya que los responsables cambian antes de que se puedan hacer efectivas las sanciones.

“Eso al final nos deja en una situación de crisis, una situación que no le vemos un remedio en el corto plazo. Tendremos ya que esperar a ver qué pasa en los próximos gobiernos, a ver si se emprende un gran proceso de diálogo con consenso para poder solventar esta problemática”, expresó.

Mayor atención en la personería

El personero, por otro lado, también destacó los avances en la atención ciudadana. Sostuvo, que mientras en el 2021 atendían más de 17.000 personas al año, hoy la cifra supera los 50 mil ciudadanos que reciben toda la oferta institucional.

“Nos hemos digitalizado, hemos cambiado nuestras sedes, tenemos cada día más instrumentos para atender a toda la población”, afirmó el funcionario.

Resaltó además, que gracias al fortalecimiento institucional se conformó un grupo de litigio estratégico que ha permitido la presentación de acciones populares de alto impacto. Una de ellas relacionadas con las tarifas de energía, que contribuyó a su reducción.

La otra, fue la acción popular para exigir la deconstrucción del puente Pumarejo, solicitando como medida cautelar su cierre por el riesgo que representa su avanzado deterioro.

“Estamos vigilantes de que el plazo que les dé el Tribunal Administrativo del Atlántico de 45 días se cumpla, si no procederemos judicialmente con desacatos de esta orden judicial. Estamos en la expectativa. Yo creo que han sido logros sustanciales que han impactado a toda la ciudadanía de Barranquilla. Incluso hemos trascendido y hemos ayudado a la región Caribe y vamos por más”, expresó el funcionario.

El personero señaló que estas acciones han tenido impacto no solo en Barranquilla, sino en la región Caribe. Añadió que la entidad continúa haciendo seguimiento al comportamiento de las tarifas de energía para que continúen disminuyendo, a la situación de la empresa Air-e y a las quejas relacionadas con otros servicios públicos, que suman cerca de 900 casos.

En materia de atención a poblaciones vulnerables, la Personería reportó cifras récord, entre ellas 564 declaraciones recibidas de población migrante y más de 335 personas impactadas a lo largo del año con los distintos servicios institucionales. Estas acciones hacen parte del esfuerzo por garantizar el acceso efectivo a derechos y acompañamiento integral a quienes más lo requieren.

Durante 2025, la entidad también se destacó por su labor en espacios de formación y articulación institucional. En Barranquilla se realizó el primer congreso nacional que reunió a las mujeres personeras del país, con un enfoque en la atención y prevención de las violencias de género.

Asimismo, se llevó a cabo el segundo congreso de derecho disciplinario, con la participación de conferencistas del orden nacional. A esto se sumó el encuentro con personeros estudiantiles, orientado a fortalecer los liderazgos juveniles, y el acompañamiento a la elección de los Consejos de Juventudes.

En el ámbito administrativo, el personero resaltó los avances en organización interna y modernización institucional. Actualmente, la entidad cuenta con mayores herramientas tecnológicas, tanto en hardware como en software, que fortalecen el trabajo de los funcionarios y se traducen en una mejor atención a la ciudadanía.

Finalmente, frente al incremento alarmante en los casos relacionados con el uso de pólvora en Barranquilla —que supera el 50 % en esta época del año—, la Personería reiteró su acompañamiento a la Secretaría de Gobierno Distrital, entidad que lidera las campañas de prevención.

No obstante, el funcionario advirtió que, pese a los esfuerzos, los resultados siguen siendo insuficientes, lo que evidencia un problema de cultura ciudadana. En ese sentido, insistió en que la sensibilización no debe limitarse a los meses de noviembre y diciembre, sino convertirse en un trabajo permanente durante todo el año, especialmente para proteger a los niños, quienes son los principales afectados.