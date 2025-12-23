El Sena Atlántico entregó 26 kits productivos y tecnológicos a unidades productivas y asociativas del departamento, como parte de la estrategia CampeSENA y el Proyecto de Investigación, Acción Participativa (IAP), orientados a fortalecer la economía campesina, el desarrollo rural y la seguridad alimentaria.

Leer más: Amplían cupos de Colombia Mayor en el Atlántico: más de 137.000 adultos mayores recibirán el subsidio

La jornada benefició a 16 iniciativas productivas, pertenecientes a líneas como artesanías, agricultura, gastronomía, agroindustria, turismo comunitario y piscicultura. Estas iniciativas están conformadas principalmente por mujeres, familias campesinas, comunidades indígenas y organizaciones comunitarias que desarrollan sus actividades en municipios como Galapa, Tubará, Baranoa, Usiacurí, Piojó, Repelón, Luruaco, Manatí, Suan, Candelaria, Sabanalarga y Puerto Colombia.

“Estas entregas benefician a diferentes asociaciones campesinas y de pescadores. Identificamos cómo podíamos fortalecerlos, además de la formación, para que puedan hacer muchísimo mejor su trabajo y lograr resultados económicos óptimos para sus asociados. Este ejercicio es el resultado de una estrategia que está cambiando la vida de muchas asociaciones del departamento”, afirmó Jacqueline Rojas, directora del Sena Atlántico.

Le puede interesar: Inversiones viales impulsan la conectividad y el desarrollo del Atlántico durante 2025

Adicionalmente, a través del Proyecto de Investigación, IAP y Tecnoparque, se realizó la entrega de 10 kits tecnológicos y fotovoltaicos, orientados a mejorar los procesos productivos mediante el uso de energías limpias y herramientas tecnológicas.

Con esta entrega, el Sena Atlántico reafirma su compromiso con el desarrollo rural integral, el fortalecimiento de las comunidades campesinas y la transformación productiva del departamento, apostándole a modelos sostenibles e innovadores en el campo.