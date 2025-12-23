El Departamento para la Prosperidad Social, a través de su gerencia regional en el Atlántico, anunció una ampliación significativa de cupos del programa Colombia Mayor en el departamento, con la que se beneficiarán más de 137.000 adultos mayores que no cuentan con pensión y se encuentran en condición de vulnerabilidad.

El anuncio fue realizado por Melissa Obregón, gerente regional del Departamento para la Prosperidad Social (DPS) en el Atlántico, quien explicó que el departamento venía atendiendo a 79.530 personas mayores y que, con esta ampliación, la cobertura llegará a 137.076 beneficiarios, quienes recibirán un subsidio de 230.000 pesos por ciclo.

De acuerdo con la funcionaria, a nivel nacional el programa venía atendiendo a más de 1 millón 683 mil personas, mientras que se estima que cerca de 3,9 millones de adultos mayores se encuentran en condición de pobreza o vulnerabilidad y requieren algún tipo de protección económica. Por ello, el objetivo es avanzar progresivamente hasta alcanzar a 3 millones de beneficiarios en el país.

Obregón detalló que, además del aumento en la cobertura, también se han realizado ajustes en los montos y en las edades de ingreso al programa. “Antes, los mayores de 80 años recibían 225 mil pesos y los menores de 80, 80 mil pesos. Hoy todos los beneficiarios reciben 230 mil pesos, y se ha reducido gradualmente la edad de ingreso en cada ciclo”, explicó.

En el ciclo 10, el programa incluyó mujeres desde los 70 años y hombres desde los 75; en el ciclo 11 se redujo a 60 años para mujeres y 65 para hombres, y en el ciclo 12, que inicia este 23 de diciembre, se hará efectiva la ampliación de cupos anunciada.

“La ampliación busca garantizar una protección económica a personas mayores que trabajaron toda su vida y hoy no cuentan con ningún tipo de pensión. Actualmente, el esfuerzo institucional es llegar a más adultos mayores con una transferencia que contribuya a un envejecimiento digno”, explicó la funcionaria.

En cuanto a la información para los beneficiarios, Obregón indicó que se están enviando mensajes de texto para notificar a quienes ingresan al programa. Sin embargo, hizo un llamado a los adultos mayores que hayan cambiado de número telefónico para que se acerquen a las alcaldías municipales o a la sede del DPS en Barranquilla, ubicada en la carrera 58 #64-188, con el fin de verificar su estado como beneficiarios.

El ciclo 12 del programa inicia este 23 de diciembre y se extenderá hasta el 12 de enero. Los pagos se realizarán a través del Banco Agrario y SuperGiros, de acuerdo con el último dígito de la cédula de cada beneficiario.

La entidad recordó que para reclamar el subsidio es indispensable presentar la cédula original, ya que no está autorizado el cobro con contraseña. El DPS hizo un llamado a los nuevos beneficiarios para que estén atentos a la programación de pagos y se acerquen oportunamente a los puntos habilitados.