La Superintendencia de Notariado y Registro (SNR) autorizó la prestación del servicio público notarial en un horario especial, de 8:00 a. m. a 12:00 p. m., para los días miércoles 24 y miércoles 31 de diciembre, en aquellas notarías del país que manifestaron su interés en acogerse a esta disposición.

Asimismo, la entidad dio vía libre a la suspensión del servicio y de los términos administrativos para los días viernes 26 de diciembre y viernes 2 de enero, medida que aplica únicamente para los despachos notariales que realizaron el requerimiento correspondiente.

Quedan excluidas de esta autorización las notarías que deben garantizar la prestación del servicio de manera ininterrumpida, así como aquellas que no presentaron la solicitud dentro de los plazos establecidos.

La Supernotariado precisó que el listado completo de las notarías que se acogen a estas medidas se encuentra contenido en la Resolución 2025-026710-6 de 2025. En dicho acto administrativo no están incluidas las notarías que no radicaron su solicitud o lo hicieron fuera de los términos fijados, por lo que estas continuarán funcionando con normalidad.

De acuerdo con la entidad, el objetivo de la medida es brindar espacios de integración familiar al talento humano de los despachos notariales durante las festividades de fin de año, razón por la cual se consideró pertinente autorizar horarios especiales o la suspensión temporal del servicio en los casos solicitados.

La Superintendencia de Notariado y Registro recordó que, a nivel nacional, los notarios cuentan con las horas de despacho público necesarias para garantizar la adecuada prestación del servicio, y que existen notarías cuya jornada de atención al público incluye sábados y domingos, con el fin de asegurar la continuidad del servicio.

Con esta decisión, la entidad señaló que se reconoce, sin discriminación alguna, la primacía de los derechos fundamentales de las personas y la protección de la familia como institución básica de la sociedad, en concordancia con los principios que rigen a las entidades del Estado.