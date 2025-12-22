En vísperas de la Navidad, la Alcaldía de Puerto Colombia lideró la entrega de más de 13 mil juguetes para varios sectores del municipio como el corregimiento de Salgar, Sabanilla Montecarmelo, Country Club Villas, Villa Campestre, pero, además, en las zonas veredales como Arroyo León, Sierra Alta, y sector de Las Perdices.

El alcalde Plinio Cedeño Gómez, destacó la importancia de estas actividades que, además de mantener vivas las tradiciones propias de la Navidad, alegran los corazones de miles de niños de todo el territorio e incluso de sus familias.

“Hoy con orgullo y compromiso social, entregamos más de 13.000 juguetes a niños y niñas, sembrando alegría, felicidad y sonrisas en nuestras familias, seguimos creyendo y trabajando por una Navidad llena de amor, unión y esperanza para todos. Queremos enviar un mensaje de amor, que la paz reine en cada hogar y podamos disfrutar de unas felices fiestas”, detalló el mandatario de los porteños.

Añadió además que, “no solo regalamos más de 13.000 sonrisas, sino que también hacemos un llamado a la prevención y al no uso de la pólvora en estas festividades de Noche Buena y Fin de Año”.

Para las entregas de estos juguetes junto a los líderes de Juntas de Acción Comunal se coordinó las entregas de regalos en las veredas Arroyo León, Sierra Alta y sector de Las Perdices, además de los sectores del corregimiento de Salgar, Sabanilla Montecarmelo, Country Club Villas y Villa Campestre, así como el cronograma diario de asistencia a las novenas de aguinaldos en la Plaza Francisco Javier Cisneros.