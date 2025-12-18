La ‘Caravana de la Alegría’, visitó este jueves a los niños y niñas hospitalizados en el Camino Adelita de Char. La estrategia, liderada por el programa de Primera Infancia de la Alcaldía de Barranquilla, tuvo como objetivo en esta ocasión llevar juegos, música y mensajes de amigos sobre la navidad a los menores.

Durante el recorrido, la caravana visitó los servicios de hospitalización pediátrica, UCI pediátrica, UCI neonatal y observación, entregando regalos a los niños y kits de cuidado a las madres lactantes, en articulación con el talento humano del centro médico.

La jornada también estuvo acompañada por villancicos interpretados por profesionales de arte y cultura, creando un ambiente cálido y esperanzador para las familias.

Al respecto, Patricia Vargas, directora del programa de Primera Infancia, comentó que: "

“Gracias a la gestión del alcalde Alejandro Char y al liderazgo de nuestra primera dama, Katia Nule, reafirmamos que el cuidado y el afecto también sanan. Con esta iniciativa estamos compartiendo un mensaje de amor, esperanza y acompañamiento en el entorno hospitalario, porque incluso en los momentos difíciles la infancia debe sentirse protegida, priorizada y rodeada de sonrisas”, expresó.

Puso de presente que: “esta estrategia, que se desarrolla desde 2022, busca garantizar el bienestar emocional de la primera infancia incluso en contextos de atención en salud, reconociendo que el juego, la alegría y el acompañamiento afectivo también hacen parte de una atención integral”.