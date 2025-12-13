Un avión de carga de la empresa Aerosucre bloqueó, durante seis horas, la pista del aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz. La contingencia inició en horas de la madrugada –sobre las 5:40 a. m.– de este viernes, cuando la Aeronáutica Civil ordenó cerrar la terminal aérea.

La emergencia dejó “varados” en la incertidumbre a cientos de pasajeros que comenzaban sus vacaciones, retornaban a sus hogares o debían cumplir citas importantes. Pero todos sus planes se estropearon, porque la aeronave presentó problemas en el tren de aterrizaje del lado izquierdo y paralizó las operaciones en la terminal aérea.

Le puede interesar: Pista del aeropuerto Cortissoz está “plenamente” operativa: esperan normalizar el tráfico aéreo en las próximas horas

A los que tenían reserva en la tarde los esperaban las interminables filas del ‘check in’; mientras que los vuelos de los que viajaban en horas de la mañana fueron un caso perdido.

Josefina Villarreal Cientos de pasajeros se vieron afectados por la clausura temporal del aeropuerto.

Breiner Cardona, uno de los afectados, perdió su cita en el consulado de España en Bogotá debido a la cancelación de su reserva. El barranquillero de 32 años tenía programado el encuentro a las 9:00 a. m., y la salida del vuelo a las 6:00 a. m., pero esto nunca sucedió.

“Nos aplazaron el vuelo, pero perdí el tiempo. La gente está bastante tensionada, porque hay quienes tienen cosas que hacer. Hay personas que los están desplazando a otros aeropuertos aledaños, Santa Marta o Cartagena, para que tomen los vuelos desde allá, y hay vuelos que están viniendo y los están recibiendo en esas dos ciudades”, explicó el ciudadano.

A su turno, Gina Maldonado, una barranquillera residente de la isla caribeña de Martinica, se encontraba varada en el aeropuerto desde las 4:00 a. m. por los vuelos cancelados. A Gina le tocó pagar costos adicionales, ya que la Aeronáutica no tiene convenios con las aerolíneas de Martinica.

“Me dijeron que tenía derecho a un reembolso. Pero debo esperar más o menos un mes para ese reembolso. Y si no tuviera el efectivo, ¿cómo haría? Ese es el problema. Entonces, para no perder el vuelo de República Dominicana, yo pedí que ellos negociaran con la otra aerolínea y que me consiguieran el tiquete, pero me dijeron que no tenían convenios con esa aerolínea. Me tocó sacar de mi bolsillo. Ahora estoy contratando un puerta a puerta que me lleve, haciendo más gastos, comprando un nuevo tiquete”, relató, muy frustrada, la barranquillera.

En su momento, la página oficial de la Aeronáutica Civil informó que se presentaron al menos 20 vuelos alterados, ya sea con retrasos o cancelaciones, y se desviaron entre ocho y nueve vuelos hacia Cartagena y Santa Marta. Las rutas afectadas fueron hacia Bogotá, Montería, Medellín y destinos internacionales como Panamá.

Y luego de varias horas de incertidumbre, el aeropuerto anunció que volvió a retomar sus operaciones a las 11:34 a. m.

Acciones de la Aerocivil

De acuerdo con la Aeronáutica Civil, luego de que la aeronave despegara del aeropuerto Ernesto Cortissoz, la misma reportó una falla técnica al no poder retraer completamente el tren de aterrizaje principal izquierdo.

De esta forma, la tripulación llevó a cabo los procedimientos establecidos y declaró emergencia de vuelo; tras haber agotado las opciones disponibles, el avión procedió a un aterrizaje controlado con el tren principal izquierdo parcialmente retraído.

Josefina Villarreal El avión de carga Boeing 727, matrícula HK-5216 tuvo fallas en su tren de aterrizaje principal izquierdo.

La respuesta fue articulada y coordinada entre el explotador Aerosucre, el Control de Tránsito Aéreo, el Servicio de Extinción de Incendios, por el Grupo de Gestión de Afluencia de Tránsito Aéreo y Capacidad, la gerencia del aeropuerto y un operador especializado en grúas de carga sobredimensionada.

En ese orden de ideas, lograron descargar las 19 toneladas de carga transportada; izar la aeronave, desplegar manualmente el tren de aterrizaje y asegurar la aeronave, así como remolcar la misma por fuera de la pista.

La entidad aseguró que no se presentaron personas lesionadas ni daños estructurales en la superficie de la pista. Por otra parte, con el Comando Aéreo de Combate N° 3, personal técnico y de aseo realizaron la recolección de material FOD y la descontaminación por derrame menor de fluidos.

El plan de contingencia

El coronel Luis Fernando Coral, coordinador del grupo de seguridad operacional de navegación y aeropuertos SMS, indicó que el aeropuerto sí está preparado para atender situaciones como esta y todo el sistema estuvo al 100% para controlar la emergencia.

“Desde el año pasado, se mantuvo la capacidad al 100% para atención de emergencias. El plan de respuesta a emergencias establece que debemos tener suficientes bomberos y supervisores en el área de movimiento. Todo el sistema está al 100 % para atender la emergencia”, aseveró a EL HERALDO.

Además: Pasajeros del aeropuerto Ernesto Cortissoz, “varados” en la incertidumbre tras más de seis horas de cierre de la pista por incidente de avión de carga

Explicó que cada aeropuerto del país tiene un programa llamado plan de respuesta a emergencias, el cual le da procedimientos a cada rol de las personas operativas para actuar de forma inmediata.

Y en momentos de pánico, el coronel extendió un llamado a la tranquilidad: “El mensaje para los viajeros es de tranquilidad, ya que estamos muy cerca de la recuperación de la operación normal”.

Plan de respuesta de las aerolíneas

Aerolíneas como Avianca y Latam activaron un plan de protección de pasajeros, con el cual les otorgaron a sus clientes la posibilidad de cambiar gratuitamente sus reservas, así como modificar sus destinos sin diferencia tarifaria a ciudades como Cartagena o Santa Mara.