Air-e Intervenida presentó un balance de los resultados alcanzados entre enero y noviembre de 2025 bajo el proceso de intervención y el direccionamiento de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Según la empresa, este periodo estuvo marcado por mejoras sostenidas en la atención al usuario y en la eficiencia de sus procesos internos.

De acuerdo con la compañía, las Peticiones, Quejas y Reclamos (PQRS) disminuyeron cerca de un 35% frente al mismo periodo de 2024. La reducción está asociada a varios factores: optimización de tiempos de respuesta, incremento en la resolución de casos en el primer contacto y fortalecimiento de los canales de atención.

La empresa también destacó el impacto de acciones como la entrega de alivios tarifarios y la ampliación de la red de Casas de Atención Ciudadana en municipios del Caribe.

En materia operativa, Air-e Intervenida informó que continúa avanzando en la mejora de la calidad de la facturación, así como en la modernización de procesos internos clave para la prestación del servicio.

Otra de las acciones implementadas fue la recuperación del sistema de turnos, afectado meses atrás por un ataque informático. La empresa desarrolló una nueva solución tecnológica con talento propio, que incorporó funcionalidades de accesibilidad como narración por voz para personas con discapacidad visual.

Según la compañía, esta herramienta, basada en software de inteligencia artificial, permitirá agilizar la atención en oficinas físicas y reducir la congestión en los puntos de servicio.

“El Caribe necesitaba un servicio más accesible y confiable. La reducción del 43% en las PQRS demuestra que la intervención está generando resultados medibles y que los usuarios están evidenciando mejoras”, señaló Ramiro Castilla Andrade, director comercial de Air-e Intervenida, durante un encuentro de la Red de Comunidades por el Control Social.

Para los próximos meses, la empresa tiene previsto ampliar su cobertura a través de nuevas casas de atención al usuario y reforzar el trabajo articulado con la Federación Comunal, con el objetivo de fortalecer la presencia territorial.

Asimismo, recordó que todos los trámites deben realizarse a través de los canales oficiales, sin intermediarios.

La Superintendencia de Servicios Públicos indicó que estos avances hacen parte de la estrategia institucional para mejorar la calidad del servicio en la región Caribe y recuperar la confianza de los usuarios.