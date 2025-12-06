Este fin de semana se encuentra marcado por la celebración del Día de las Velitas, por lo que las autoridades en Barranquilla y los municipios de Atlántico han activado una serie de medidas para prevenir casos de lesionados por uso de pólvora o intoxicaciones por licor adulterado, así como evitar que se presenten hechos que pongan en riesgo la vida de niños y adultos.

A través de decretos y campañas institucionales, las autoridades buscan sensibilizar a la ciudadanía frente a los peligros que representa la utilización de artefactos pirotécnicos y reforzar la vigilancia en sectores comerciales y espacios de alta afluencia de público.

En la capital del Atlántico, el Distrito reiteró que el uso, fabricación y comercialización de la pólvora y artículos pirotécnicos está prohibido bajo la Ley 2224 de 2022 y el Decreto 2174 de 2023.

En la misma línea, la administración distrital recalcó que se está ofreciendo una recompensa de hasta 2 millones de pesos por información que permita la identificación de puntos ilegales de venta de elementos pirotécnicos como ‘matasuegra’, tiro de mecha, cebollita, chispitas, silbador, cohetes, volcanes, torpedo, mecha, ‘traki traki’, bengala y buscapié.

Además, instaron a la comunidad a no comprar ni manipular pólvora y evitar que quede al alcance de menores de edad. También recomendaron que los niños no estén cerca de la cocina donde hay líquidos hirvientes, ya que en esta temporada se acostumbra a hacer sopas y pasteles, y demás alimentos para la cena navideña.

“Si van a comprar licor, que sea en sitios autorizados y verificar sellos, registro sanitario vigente y que el precio no sea muy inferior a los que se venden en establecimientos debidamente legalizados”, agregó el Distrito.

Medidas en municipios

En Soledad, la Alcaldía reforzó su mensaje de protección con la campaña ‘Soledad Brilla’, recordando que el uso indebido, almacenamiento y comercialización ilegal de pólvora está prohibido mediante el Decreto 00109 de noviembre de 2025.

El secretario de Gobierno, coronel (r) Carlos Valencia, advirtió que “la pólvora no es un juego” y enfatizó que cada año cientos de familias sufren quemaduras, mutilaciones y pérdidas humanas completamente evitables. La Administración pidió a los padres extremar el cuidado con los menores. Por tal motivo, invitó a reemplazar la pirotecnia por actividades seguras.

En Malambo, el decreto 204 del 7 de noviembre prohíbe en toda la jurisdicción la fabricación, venta, porte, almacenamiento y uso de pólvora. La alcaldesa Yenis Orozco destacó que los menores que resulten quemados o con daños en su integridad serán puestos bajo protección de la Comisaría de Familia, mientras que los adultos enfrentarán comparendos y sanciones. El municipio también activó un equipo interdisciplinario para prevenir intoxicaciones por licor adulterado y heridos por balas perdidas.

Y en Galapa, el alcalde Fabián Bonett lideró un Consejo de Seguridad para fortalecer la campaña ‘No al uso de pólvora’ y reforzar los controles durante Velitas, la Gran Parada Navideña y otros eventos de fin de año. El municipio también desplegará presencia institucional en la zona rural para mitigar riesgos.

Por su parte, en Baranoa se prohibió el almacenamiento y uso de pólvora en todo el municipio y sus corregimientos. El alcalde Edinson Palma informó que solo se encuentran autorizadas las demostraciones pirotécnicas públicas con permisos del Cuerpo de Bomberos, además de establecer horarios especiales para establecimientos comerciales y jornadas de trasnochón. Los menores sorprendidos manipulando pólvora serán remitidos al Bienestar Familiar, mientras que los adultos afrontarán sanciones penales.

En Polonuevo, a través del decreto 117, se prohibió totalmente la fabricación, venta y uso de artículos pirotécnicos en el municipio y el corregimiento de Pitalito. También se advierte que los menores hallados con pólvora serán llevados a comisarías, mientras que se hace un llamado a los adultos a proteger activamente la vida e integridad de la comunidad.

Desde la Gobernación del Atlántico se reiteró su llamado a vivir unas Velitas sin pólvora ni riesgos, recordando que “la Navidad solo permite excesos de alegría y unión familiar”.

El secretario de Salud del Atlántico, Luis Carlos Fajardo Jordán, mencionó que el enfoque central de la campaña ‘La Magia de la Navidad’ es la prevención del uso de pirotecnia, uno de los riesgos más graves de la temporada.

“Quemarla toma 10 segundos, pero las quemaduras pueden durar toda la vida. Protejamos a nuestros niños”, puntualizó.