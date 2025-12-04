Con el objetivo de garantizar la movilidad y mejorar la calidad de vida de las familias, comerciantes y residentes, el alcalde de Puerto Colombia, Plinio Cedeño, habilitó la calle 4 entre las carreras 8 y 9, en el barrio Centro I. Este tramo vial impulsará la actividad turística y fortalecerá el valor histórico de esta zona del municipio.

La apertura de esta importante obra de recuperación de la malla vial en el casco urbano se realizó en el marco del programa ‘Obras para el Progreso’, que contempló la pavimentación en concreto rígido de más de 70 metros lineales y la construcción de andenes y bordillos.

De acuerdo con lo manifestado por el mandatario Plinio Cedeño Gómez, con esta obra no solo se dignifica y se valoran las viviendas de las familias que por años han vivido en el sector, sino que, además, se garantiza una vía de descongestión para el Centro de Puerto Colombia en los días de mayor afluencia turística.

“Estamos felices y satisfechos porque hoy hacemos realidad el sueño de muchas familias de la zona, hoy cumplimos con una promesa que le hicimos a los vecinos de entregar esta importante obra antes de las Velitas. Con estas intervenciones que adelantamos en varios puntos de nuestro territorio garantizamos un mejor bienestar social para todos, porque las Obras para el Progreso no se detienen”, enfatizó el alcalde Cedeño.

Por su parte, Hermes Maury, presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Centro I, agradeció al mandatario por la rápida y eficiente ejecución de esta vía, la cual beneficia no solo a las familias que residen sobre ella, sino también al comercio.

“Esta es una vía principal de Puerto Colombia y por más de 30 años esperamos su pavimentación; hoy ya es una realidad gracias a Dios y al alcalde Plinio por ponerse la 10 con esta obra que tanto necesitábamos”, manifestó el líder social.

A su turno, Alfonso Gómez, comerciante del sector, resaltó la importancia de esta nueva vía porque facilitará la llegada de sus clientes y de proveedores.

“Antes era muy complicado que entraran los camiones por el mal estado de la vía, y por eso agradecemos la gestión del alcalde, porque es una obra que nos beneficia mucho a nosotros como comerciantes; fue una obra que se hizo sin retrasos y eso nos llena de felicidad”, detalló el comerciante.