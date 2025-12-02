La Alcaldía de Barranquilla cerró oficialmente el proyecto Xtra-Ordinarios, una estrategia liderada por la Secretaría Distrital de Educación en alianza con la Universidad Simón Bolívar, que durante varios meses acompañó a estudiantes en extraedad de los ciclos V y VI para reencontrarse con su propósito, fortalecer sus habilidades y reconstruir su camino escolar.

El programa, diseñado especialmente para jóvenes que habían interrumpido o rezagado sus estudios, ofreció una ruta integral que combinó valoración de aprendizajes, coenseñanza, refuerzos académicos, talleres psicosociales, aulas flexibles y espacios para iniciativas productivas.

Resultados

En el acto de cierre, las entidades presentaron el balance de los avances alcanzados:

• 12 informes de evaluación que permitieron trazar rutas personalizadas para cada estudiante.

• 260 visitas pedagógicas enfocadas en coenseñanza y acompañamiento a docentes.

• 145 refuerzos académicos individuales para fortalecer competencias básicas.

• 98 talleres psicosociales y 81 asesorías individuales, dirigidos a promover el bienestar emocional.

• 12 aulas flexibles diseñadas para motivar, inspirar y conectar con las realidades de los jóvenes.

• Un estudio de factores asociados a la extraedad, insumo clave para nuevas políticas educativas en el Distrito.

Para la secretaria de Educación, Paola Amar Sepúlveda, este proyecto deja una huella profunda: “Xtra-Ordinarios nos demuestra que cada joven tiene un talento esperando ser visto. Cuando la escuela se convierte en un espacio flexible y cercano, los estudiantes vuelven a creer en sus sueños. Bajo el liderazgo del alcalde Alejandro Char, nos propusimos que nadie se quede atrás, y hoy vemos cómo la educación cambia vidas cuando se trabaja con amor y visión”.

Amar también destacó el papel de los equipos que lideraron el proceso, resaltando la dedicación de docentes, psicólogos y asesores, quienes acompañaron a los estudiantes desde una mirada humana y transformadora.

El evento reunió a estudiantes, maestros y profesionales del programa, quienes compartieron experiencias sobre el impacto del acompañamiento recibido. Durante el conversatorio, coincidieron en que Xtra-Ordinarios abrió nuevas formas de aprender y enseñar desde la realidad de cada comunidad educativa.

Los jóvenes del IED CODEBA presentaron un proyecto productivo construido gracias a la estrategia, mientras que el grupo de danza de la IED San Gabriel ofreció una muestra artística que exaltó el talento y la identidad cultural de la ciudad.

Más que un acto de clausura, la jornada se convirtió en la confirmación de que el programa dejó herramientas, prácticas y espacios que seguirán fortaleciendo el Modelo Educativo Flexible del Distrito.