Más de 2.500 adultos mayores de los Centros de Vida de Barranquilla fortalecieron su salud oral gracias a una amplia jornada de atención que incluyó profilaxis, valoraciones odontológicas y entrega de kits de higiene. Como resultado de este proceso, 601 de ellos recibieron sus nuevas prótesis dentales, una ayuda fundamental para mejorar su bienestar diario.

Las entregas se llevaron a cabo en dos encuentros llenos de entusiasmo, donde no faltaron la música, la animación y las actividades recreativas.

Durante estas jornadas, la primera dama Katia Nule acompañó a los asistentes y destacó la importancia de esta iniciativa, asegurando que las prótesis permitirán a los adultos mayores comer, hablar y sonreír con mayor comodidad.

“Para nosotros este tema es muy sensible. Nosotros a nuestros abuelitos los pechichamos, los queremos, les tenemos sus Centros de Vida donde les dan su comidita, los atienden, donde tienen su atención médica y nos hacía falta este programa de prótesis dentales y salud oral. Recuerden que esto de las prótesis dentales es para que ustedes puedan comer mejor, pueden hablar mejor, para que se sientan bien y puedan sonreír”, expresó la primera dama.

El secretario de Gestión Social, Ismael Marín, también resaltó el compromiso de la administración con esta población.

Señaló que, bajo el liderazgo del alcalde Alejandro Char, se logró avanzar en la atención odontológica de más de 2.500 personas y la entrega de más de 600 prótesis, como parte del fortalecimiento integral de la salud oral en los Centros de Vida.

Esta campaña se diseñó para atender a adultos mayores de 60 años o más, especialmente aquellos que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad, pobreza extrema, o abandono social y pertenezcan a los 26 Centros de Vida Fijos y parques.

Testimonios de beneficiarios

Los beneficiarios expresaron su agradecimiento por esta oportunidad. Rosa Durán, participante del CDV Conidec, afirmó que recibir su prótesis representa “una nueva sonrisa”.

“Estoy agradecida por la inversión que está haciendo el alcalde con nosotros los abuelitos por devolvernos la nueva sonrisa”, dijo Durán

Por su parte, Dolores Herrera, beneficiaria CDV Conidec, manifestó que: “Estoy agradecida con la Alcaldía y la primera dama, porque esto es un deseo que yo tenía de tener mi prótesis porque esto es muy costoso, yo no tenía recursos para esto, así que para mí esto ha sido una alegría, voy a reír bastante este diciembre”.

Carlos Padilla, del CDV San Salvador, agradeció profundamente a la Alcaldía por contribuir a mejorar la vida de los adultos mayores.

“Agradecer es apreciar y dar gracias por esas pequeñas cosas que hacen grande nuestra vida, sobre todo ahora que somos adultos mayores. Agradezco especialmente a la Alcaldía de Barranquilla y a su alcalde Alejandro Char”, expresó Padilla.

Cabe resaltar que la oferta institucional del proyecto Centros de Vida ha beneficiado a 8.073 personas mayores en 24 Centros de Vida y 135 parques o espacios comunitarios, lo que representa un cumplimiento del 101% en relación con el Plan de Desarrollo, realizando acciones permanentes para promover la salud y prevenir la enfermedad en esta población y garantizar un envejecimiento activo y saludable.

En cada jornada los adultos mayores reciben un alimento, por lo cual se han entregado 281.015 raciones alimentarias.