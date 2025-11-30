Por segundo año consecutivo, la empresa Triple A se ubicó entre los cinco primeros lugares del ranking Great Place to Work Colombia 2025, consolidándose, como una de las mejores empresas para trabajar del país

De acuerdo con Ramón Hemer, gerente general de Triple A, este resultado refleja una cultura organizacional sólida en la empresa.

“Nuestros colaboradores consideran que Triple A es un gran lugar para trabajar, destacando su clima interno y el compromiso de la compañía con su gente. Este reconocimiento es el reflejo de una empresa que cree en las personas, que invierte en su bienestar y que entiende que el verdadero motor de los resultados es su equipo humano. Aquí trabajamos con propósito y con sentido de futuro”, comentó.

De esta manera, la compañía también se destacó en el ranking nacional de Los Mejores Lugares para Trabajar para las Mujeres, donde obtuvo el tercer lugar.

Además, se ubicó entre los primeros lugares de las empresas de servicios públicos del país evaluadas por Great Place to Work.

Cabe destacar que Triple A compitió en las categorías de empresas con más de 1.500 colaboradores a nivel nacional.