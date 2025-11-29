Para garantizar la tranquilidad y orden público dentro y alrededor del estadio Metropolitano, las autoridades distritales, Policía Metropolitana y Ministerio Público definieron los aspectos logísticos y de seguridad para el partido entre Junior de Barranquilla vs. Atlético Nacional, que se llevará a cabo este domingo 30 de noviembre a partir de las 6:30 p.m.
Tras un análisis conjunto, y al igual que los dos últimos compromisos del conjunto tiburón jugados en Barranquilla, se decidió que las puertas se abrirán a las 3:00 p.m. y que el Puesto de Mando Unificado (PMU) se instalará a las 2:30 p.m.
Además, no habrá ingreso de la barra visitante, como medida preventiva para preservar el orden público y garantizar la tranquilidad dentro y alrededor del estadio.
Según la administración distrital, esta disposición busca que el fútbol se viva como una celebración de alegría, unión y convivencia responsable.
Tampoco se permitirá la venta ni el consumo de bebidas en envases de vidrio o el ingreso de armas de fuego, armas blancas, objetos contundentes o inflamables.
Sumado a esto, está prohibido el acceso a personas en estado de embriaguez o bajo efectos de sustancias psicoactivas.
Otras restricciones abarcan también el ingreso de correas con hebillas u objetos que representen riesgo, así como alimentos, bebidas, bolsos grandes o carteras.
Los productos alimenticios y bebidas solo estarán disponibles en los puntos autorizados dentro del estadio.
Por otro lado, para el ingreso y permanencia en el estadio las autoridades recomendaron llegar temprano para evitar congestiones en la fila.
El escenario contará con 140 cámaras de seguridad; además, el evento estará acompañado por 950 policías que vigilarán dentro y fuera del estadio antes, durante y después del encuentro.
El Distrito hizo un llamado a la ciudadanía para mantener en todo momento una actitud respetuosa dentro y fuera del escenario: “a no lanzar objetos, no usar pólvora, no portar estupefacientes y a no invadir la cancha, evitar cualquier agresión física o verbal, seguir las indicaciones de la logística y de las autoridades, usar adecuadamente la silletería y mantener libres las salidas de emergencia”.