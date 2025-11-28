Con un vistoso espectáculo navideño inspirado en el Grinch, más de 1.500 niños de Puerto Colombia y el corregimiento de Salgar disfrutaron de una tarde llena de baile, luces, música y el espíritu de la Navidad.

El evento, denominado “Aventura del Grinch”, tuvo lugar en la Ventana de Sueños y reunió a cientos de familias en una jornada cargada de emoción y magia decembrina.

El alcalde Plinio Cedeño Gómez y la gestora social Katherine De la Hoz acompañaron la actividad junto a la Fundación Tecnoglass ES, entidad que se sumó por segundo año consecutivo a esta iniciativa dirigida a la niñez porteña y salgareña.

De acuerdo con el alcalde Cedeño, este tipo de espacios de integración marcan el inicio de la temporada más esperada del año.

“Estamos felices y con el corazón lleno de orgullo por poder garantizar estos espacios maravillosos para nuestros niños y familias. Hoy vivieron una experiencia diferente, con show navideño, palomitas, paletas, dulces y algodones de azúcar, todo inspirado en la magia de la Navidad”, expresó.

El mandatario también agradeció el apoyo de la Fundación Tecnoglass ES, destacando su compromiso con el bienestar social del municipio:“Esta es una oportunidad para agradecerles por el trabajo conjunto y por brindar estos espacios a nuestros niños, además de su interés permanente en las comunidades que los rodean”.

Cortesía En la Ventana de Sueños más de 1.500 familias porteñas disfrutaron del Show de Navidad

Por su parte, Christian Daes, COO de Tecnoglass, resaltó la importancia de este tipo de actividades para fortalecer el desarrollo y la alegría de la niñez local.

“Gracias a todos ustedes por permitirme venir hasta acá. Para nosotros es un orgullo trabajar por la niñez de Puerto Colombia, traer esperanza y seguir construyendo futuro juntos”, afirmó.

El evento cerró con presentaciones artísticas, dinámicas infantiles y la tradicional ambientación navideña que dio la bienvenida oficial a la época decembrina en Puerto Colombia.