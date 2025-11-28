La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) decidió aplicar la excepción de inconstitucionalidad para reactivar el subsidio de $500.000 del Programa Jefes y Jefas de Hogar, creado mediante el Decreto 2113 de 2022. Esta medida permitirá que más de 84.000 damnificados del fenómeno de La Niña 2021-2023 recuperen la posibilidad de reclamar el auxilio económico que habían perdido por inconsistencias en sus registros.

Con la Resolución 1088 de 2025, la entidad autorizó un plazo de cuatro meses para que los beneficiarios puedan subsanar inconsistencias en el Registro Único Nacional de Damnificados (RUNDA) y actualizar su información. El proceso podrá realizarse a través de la página web www.gestiondelriesgo.gov.co, en la opción RUNDA, o escribiendo al correo protecciondatospersonales@gestiondelriesgo.gov.co.

Los departamentos con mayor número de inconsistencias son La Guajira (13.851), Chocó (10.391), Bolívar (7.277), Sucre (6.788), Córdoba (6.025), Magdalena (5.619), Cauca (4.828), Cesar (3.760), Cundinamarca (3.494), Valle del Cauca (3.285), Atlántico (2.474), Arauca (2.453), Antioquia (2.415), Tolima (1.897), Santander (1.871), Nariño (1.557), Norte de Santander (1.449) y Putumayo (1.264).

Según explicó Jorge Maldonado, jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la Ungrd, la verificación estadística del RUNDA evidenció múltiples inconsistencias que habían sido notificadas en repetidas ocasiones a los entes territoriales. Debido a estos errores, muchas personas no fueron reconocidas como damnificadas y nunca recibieron el beneficio económico al que tenían derecho.

“Los beneficiarios de este subsidio tienen una nueva oportunidad”, aseguró el funcionario.

La Ungrd aclaró que la actualización de datos solo aplica para las 84.194 personas con inconsistencias registradas al 2 de noviembre de 2024. No se permitirá el ingreso de nuevos beneficiarios, ya que el RUNDA cerró inscripciones el 1 de mayo de 2023. La subsanación de la información estará disponible únicamente hasta el 25 de marzo de 2026.

Finalmente, la Comisión Ad-Hoc del RUNDA determinó aplicar la excepción de inconstitucionalidad con el fin de garantizar la transferencia monetaria directa por única vez y proteger el derecho al mínimo vital de los hogares afectados por el fenómeno de La Niña 2021-2023.