La Alcaldía de Candelaria anunció la puesta en marcha de un convenio con la Institución Universitaria de Barranquilla (IUB), que permite por primera vez que los habitantes del municipio accedan a educación superior sin salir de su territorio. Con esta alianza, los jóvenes podrán inscribirse en programas universitarios que, hasta ahora, solo estaban disponibles en Barranquilla o municipios vecinos.

Como parte del acuerdo, ya están abiertas las inscripciones, que irán hasta el 5 de diciembre. La nueva oferta incluye los programas de Licenciatura en Educación Básica Primaria, Tecnología en Gestión Administrativa y Tecnología en Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Las clases se desarrollarán en la Institución Educativa Nuestra Señora de la Candelaria, lo que facilitará el acceso de los estudiantes.

El alcalde Hayder Orozco Solano destacó el impacto social y educativo que tendrá este convenio en el municipio.

“Este proyecto abre las puertas a miles de oportunidades para los jóvenes. Ya no tendrán que viajar lejos para formarse. Ahora el futuro se construye en casa. Agradecemos a la Universidad de Barranquilla por confiar en Candelaria y por creer en el talento de nuestra gente. Este es un avance que nos llena de esperanza y nos impulsa a seguir trabajando por la educación y el progreso. Candelaria crece y los jóvenes tienen un nuevo camino hacia sus sueños”, expresó.

Finalmente, para quienes requieran apoyo durante el proceso de inscripción, la Alcaldía informa que la Secretaría Municipal de Educación brindará acompañamiento personalizado a todos los interesados.