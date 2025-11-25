La empresa Air-e llevó a cabo este martes unas mesas técnicas de trabajo con las comunidades de Repelón y Sabanalarga para atender sus requerimientos en la prestación del servicio de energía.

Durante estas jornadas, los delegados de la Superintendencia de Servicios Públicos y la Defensoría del Pueblo, analizaron las alternativas que permitan optimizar el suministro en estas zonas del departamento del Atlántico, mediante planes de mejoramiento y trabajos de mantenimiento preventivo.

Además, y en aras de sumarse una transición energética justa, participativa e incluyente en el Caribe colombiano, la empresa desplegó la estrategia de atención personalizada en sectores vulnerables que permita superar brechas sociales y la desigualdad energética.

También, la compañía ratifico su voluntad y disposición para seguir prestando un servicio público de calidad, continuo y seguro, como parte de acciones estratégicas y operativas en beneficio de los usuarios.

De esta manera, los encuentros comunitarios se seguirán realizando entre Repelón, y el corregimiento de Isabel López, en Sabanalarga, para fortalecer la relación empresa- comunidad.