Para seguir fortaleciendo la inclusión financiera y respaldar a los pequeños comerciantes de la ciudad, la Alcaldía de Barranquilla realizó una nueva entrega de 260 créditos del programa CrediChévere este viernes, alcanzando así más de 6.800 créditos desde la implementación del programa en el año 2024.

Para el alcalde Alejandro Char, estas apuestas tienen un valor especial porque “permiten seguir construyendo una Barranquilla donde las oportunidades lleguen a quienes más las necesitan, lo que reafirma nuestro compromiso con la inclusión económica y la lucha contra prácticas informales como el “gota a gota”.

Por su parte, la gerente de Ciudad de la Alcaldía de Barranquilla, Ana María Aljure, resaltó que detrás de cada cheque hay una historia que merece prosperar: “Cada crédito es una puerta que se abre. CrediChévere es una apuesta por la dignidad económica, por la tranquilidad de miles de familias y por una Barranquilla que impulsa a su gente para que pueda competir, crecer y transformar su entorno”.

De esta manera, en esta nueva jornada se desembolsaron $703.500.000, correspondientes a los 260 créditos otorgados.

El programa también ofrece un acompañamiento financiero integral diseñado para aumentar las posibilidades de éxito de cada beneficiario. Este proceso incluye la revisión detallada de cada negocio, formación en manejo del dinero y la promoción de hábitos financieros responsables.

Además, la administración distrital destacó que el 70% de los beneficiarios ha pagado su crédito

Así las cosas, para emprendedores como Yadit Villalobos, este apoyo representa mucho más que un alivio financiero. “Me siento muy contenta y agradecida por esta oportunidad. Los intereses son bajos y convenientes para nosotros los emprendedores. Con esta plata voy a surtir mi tienda para verla crecer y seguir sosteniendo a mi familia”.