La Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial de Barranquilla informó que a partir de este viernes se implementará un cambio de sentido vial en la calle 96 entre carreras 71 y 73.

De esta manera, las calzadas de la calle 96 entre carreras 71 y 73 pasarán de doble sentido a un único sentido de circulación, es decir cada calzada tendrá un solo sentido vial de circulación, que funcionará de la siguiente manera:

La calzada oriental quedará en único sentido de sur a norte, desde la carrera 71 hacia la carrera 73 (sentido del barrio Villa Carolina hacia la Vía 40).

Además, la calzada occidental estará en único sentido de norte a sur, desde la carrera 73 hacia la carrera 71 (sentido de Vía 40 hacia el barrio Villa Carolina).

Este cambio de sentido de circulación vial estará acompañado de la señalización vertical y horizontal. De igual manera, se adelanta la socialización y la pedagogía correspondiente.

Adicionalmente la señalización vial contempla la demarcación de las ciclorrutas de los parques Espejo, Argos y Karla González, integrándose con obras de urbanismo y paisajismo que se están trabajando en el sector para el disfrute de toda la ciudadanía.

Recomendaciones

La secretaria distrital de Tránsito y Seguridad Vial, Yaciris Cantillo Romero, declaró que el cambio vial en la calle 96 permitirá reducir riesgos y mejorar la circulación.

“Nuestro compromiso es que cada decisión contribuya a una movilidad más segura para todos. Les invitamos a mantenerse atentos a la señalización y a conducir con responsabilidad”, dijo.

En ese sentido, extendió las siguientes recomendaciones a la ciudadanía:

- Si conduces un vehículo siempre observa y mantente atento a las señales de tránsito.

- Es importante que respetes los límites de velocidad y seas cuidadoso, no invadas el carril contrario y no bloquees las intersecciones.

- Si habitas, trabajas o circulas en el área de influencia, atiende las indicaciones de la Policía de Tránsito y los orientadores de movilidad.