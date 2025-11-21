Compartir:
Por:  Redacción Locales

La Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial de Barranquilla informó que a partir de este viernes se implementará un cambio de sentido vial en la calle 96 entre carreras 71 y 73.

De esta manera, las calzadas de la calle 96 entre carreras 71 y 73 pasarán de doble sentido a un único sentido de circulación, es decir cada calzada tendrá un solo sentido vial de circulación, que funcionará de la siguiente manera:

La calzada oriental quedará en único sentido de sur a norte, desde la carrera 71 hacia la carrera 73 (sentido del barrio Villa Carolina hacia la Vía 40).

Cierre vial en avenida del Río por competencia de karts

Además, la calzada occidental estará en único sentido de norte a sur, desde la carrera 73 hacia la carrera 71 (sentido de Vía 40 hacia el barrio Villa Carolina).

Este cambio de sentido de circulación vial estará acompañado de la señalización vertical y horizontal. De igual manera, se adelanta la socialización y la pedagogía correspondiente.

Adicionalmente la señalización vial contempla la demarcación de las ciclorrutas de los parques Espejo, Argos y Karla González, integrándose con obras de urbanismo y paisajismo que se están trabajando en el sector para el disfrute de toda la ciudadanía.

Recomendaciones

La secretaria distrital de Tránsito y Seguridad Vial, Yaciris Cantillo Romero, declaró que el cambio vial en la calle 96 permitirá reducir riesgos y mejorar la circulación.

“Nuestro compromiso es que cada decisión contribuya a una movilidad más segura para todos. Les invitamos a mantenerse atentos a la señalización y a conducir con responsabilidad”, dijo.

En ese sentido, extendió las siguientes recomendaciones a la ciudadanía:

- Si conduces un vehículo siempre observa y mantente atento a las señales de tránsito.

- Es importante que respetes los límites de velocidad y seas cuidadoso, no invadas el carril contrario y no bloquees las intersecciones.

- Si habitas, trabajas o circulas en el área de influencia, atiende las indicaciones de la Policía de Tránsito y los orientadores de movilidad.