El alcalde distrital, Alejandro Char, celebró con la comunidad la entrega del parque El Gusanito y la recuperación de 340 metros lineales de vías que se ejecutaron con el programa distrital Barrios a la Obra.

El parque, que beneficia a una población aproximada de 3.750 personas, se suma a los 61 espacios recuperados en la localidad Suroriente con el programa distrital Todos al Parque.

Char expresó: “¡La entrega de obras en Barranquilla no para! Llegamos a Las Nieves con parque nuevo y vías renovadas. Hoy el parque El Gusanito está vivo, iluminado, con zonas verdes, juegos infantiles y biosaludables… un espacio lindo, como lo merecen, para que jueguen, compartan en familia y Las Nieves siga creciendo con dignidad”.

En medio de su intervención, el alcalde Char aseguró que hoy Las Nieves tiene un nuevo lugar para el encuentro de las familias: “Barranquilla ha hecho 300 parques, antes los parques eran unos lugares oscuros donde llegaban los bandidos a hacerle daño a la gente y a planear los atracos; ahora son sitios de luz, de vida y de familia, los parques de Barranquilla son un regalo”.

Esta obra se ejecutó en un área de 471 metros cuadrados, donde se instalaron juegos infantiles, gimnasio biosaludables, plazoletas para actividades sociales y recreativas, bancas, cubos, zonas verdes. Así como también se construyeron andenes y rampas para la accesibilidad de personas con movilidad reducida.

Durante su visita, el alcalde Alejandro Char también entregó 340 metros lineales de malla vial recuperada, que optimiza la movilidad del sector.

Pianor Villalobos, uno de los residentes del barrio, agradeció al mandatario distrital por el sueño de mejorar las calles: “En nombre de los vecinos, queremos expresarle nuestro más sincero y profundo agradecimiento por la pavimentación de estas calles. Gracias por escuchar nuestras voces, por hacer realidad nuestros sueños, aún para aquellos que ya están en el cielo”.

En medio de la caminata por las renovadas vías, que se abarrotaron por los mismos vecinos, el alcalde Char reiteró que Barranquilla está a otro nivel: “Barranquilla es diferente a todas las ciudades de Colombia porque la gente trabaja unida, trabaja feliz, no pierde la fe y la esperanza. El regalo más lindo que tiene para ofrecer nuestra ciudad es su gente. Hoy queremos entregarle esta obra a aquellos que están allá arriba y que nunca perdieron la fe”.

Las obras de recuperación de la malla vial constaron de reposición de redes de acueducto y alcantarillado, construcción de andenes, bordillos y la pavimentación en concreto.

Con el programa distrital Barrios a la Obra, en su novena etapa, se ejecutarán en total 1.565 metros lineales de vías en Las Nieves que ayudarán a mejorar la movilidad del barrio.