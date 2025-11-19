El Ejército Nacional incrementó los patrullajes preventivos en distintos sectores de Barranquilla como parte de una estrategia conjunta para fortalecer la seguridad urbana. Miembros del Batallón de Policía Militar N.°2 ‘Ciudad de Barranquilla’, adscrito a la Segunda Brigada, adelantan recorridos, controles y acompañamiento en zonas priorizadas del Distrito.

De acuerdo con la Administración Distrital, estas acciones hacen parte de los lineamientos definidos en la Mesa de Seguimiento Interinstitucional, en la que se revisan estadísticas y se ajustan estrategias para responder a las dinámicas delictivas. En ese espacio participan la Alcaldía, la Policía y el Ejército.

Por otro lado, los soldados realizan patrullajes en sectores residenciales y comerciales, pero también mantienen puntos fijos en zonas calificadas como infraestructura crítica o vital, como el puente Pumarejo, el Gran Malecón, edificaciones públicas, tomas de agua del acueducto, subestaciones eléctricas y ductos de gas. La operación busca ampliar la presencia institucional y prevenir actividades que puedan afectar la tranquilidad ciudadana.

Según el Distrito, la presencia del Ejército permite redistribuir de manera más eficiente el pie de fuerza de la Policía Nacional, que puede concentrarse en otros puntos donde también existe alta demanda de vigilancia.

El despliegue operativo es posible gracias al fortalecimiento de las capacidades de la Segunda Brigada luego de la entrega de 10 vehículos realizada por la Alcaldía de Barranquilla y la Gobernación del Atlántico, destinados a mejorar los tiempos de reacción y ampliar el alcance de los patrullajes.