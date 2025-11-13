Decenas de estudiantes de la Universidad del Atlántico protestan con vehemencia a esta hora de la tarde a las afueras del Edificio de la Gobernación, con el propósito de ingresar y sentar su voz de protesta contra el Consejo Superior.

Tras una jornada en la cual se habían concentrado frente al edificio, los ánimos se alteraron luego del retiro de sus representantes de la sesión extraordinaria.

Tras esto, intentaron bloquear la calle 45 brevemente, pero sin mayor afectación a la comunidad.

Luego, retiraron el vallado que cercaba el edificio fue retirado por parte de los jóvenes, quienes se aglomeran en la puerta del edificio, con el deseo de ingresar.

A esta hora el lugar permanece cerrado, sin atención al público a la espera de la evolución de la situación.