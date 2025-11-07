El gobernador Eduardo Verano confirmó que el Consejo Superior de la Universidad del Atlántico se llevaría a cabo el jueves de la próxima semana a las 3:00 p. m., con el objetivo de escuchar a los estudiantes y analizar la situación actual de la institución.

Lea también: Estudiantes de Uniatlántico presentan sus posturas ante comisiones del Ministerio de Educación

El mandatario señaló que el Ministerio de Educación Nacional también participará en la sesión, dado que hace parte del Consejo Superior.

“Ellos van a venir. Estuve hablando con ellos hace dos días y seguramente estarán presentes en el Consejo”, afirmó Verano.

Lea también: Gobierno nacional, a través del Ministerio de Educación, anuncia nuevas investigaciones por la crisis institucional de la Universidad del Atlántico

La reunión se desarrollará en medio de un contexto de debate por la continuidad en la rectoría de la universidad y las recientes manifestaciones estudiantiles que piden ser escuchadas por las autoridades académicas y gubernamentales.