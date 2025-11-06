Barranquilla llegó a la capital catalana para mostrar al mundo su exitosa experiencia en innovación urbana durante el Smart City Expo World Congress 2025 (SCEWC25), el evento más importante del planeta en materia de ciudades inteligentes, que este año reúne a más de 25.000 asistentes, 1.100 expositores y delegaciones de 850 ciudades y 130 países.

La participación de la capital del Atlántico en este escenario internacional fortalece su posicionamiento como referente latinoamericano en transformación urbana, sostenibilidad y gobernanza inteligente, al tiempo que abre nuevas oportunidades de inversión y cooperación global.

Bajo el lema “The Time for Cities” (El momento de las ciudades), el congreso destaca el papel de los gobiernos locales frente a los desafíos globales. En ese contexto, Barranquilla presentó los resultados de su modelo de desarrollo, impulsado por el alcalde Alejandro Char, quien ha basado su gestión en las “3C”: capital de infraestructura, capital humano y capital de marca ciudad.

Durante la agenda oficial, un equipo de la Alcaldía de Barranquilla lideró encuentros con organismos multilaterales, gobiernos locales y empresas tecnológicas, además de participar en foros internacionales sobre gobernanza, sostenibilidad, inclusión e innovación urbana.

“Representamos a la Alcaldía de Barranquilla, en cabeza de nuestro alcalde Alex Char, mostrando cómo la ciudad ha avanzado en sostenibilidad, innovación y calidad de vida. Este es el evento más importante del mundo en innovación urbana, y Barranquilla ha sido protagonista, consolidándose como una ciudad moderna, atractiva y con futuro”, señaló la gerente de Ciudad, Ana María Aljure.

En el primer día de actividades, la delegación barranquillera intervino en el panel “Fortaleciendo las ciudades a través de una gobernanza inteligente y agendas efectivas”, junto a representantes de España, México y Brasil, compartiendo experiencias sobre gestión eficiente y ciudades del futuro.

Posteriormente, la ciudad presentó ante más de 20 empresas europeas y latinoamericanas su modelo de transformación urbana, destacando los avances en recuperación ambiental, integración con el río Magdalena y participación ciudadana. En ese marco, se sostuvo una reunión con Laia Claverol, gerente municipal del Ayuntamiento de Barcelona, donde se definieron los primeros pasos hacia un hermanamiento entre ambas ciudades, con el fin de promover la transferencia de conocimiento y atracción de inversión.

“Hemos fortalecido alianzas y cooperación técnica que posicionan a Barranquilla como una ciudad innovadora y atractiva para la inversión. Trabajamos en gobierno digital, movilidad, seguridad e inclusión, avanzando hacia una ciudad inteligente y sostenible”, destacó Aljure.

Barranquilla también reafirmó su liderazgo en materia de inclusión y desarrollo sostenible, al adherirse al Pacto Mundial de Ciudades para Todos y Todas, promovido por Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (UCLG). Con esta firma, la ciudad consolida su compromiso con una gobernanza humana, inclusiva y con propósito, fortaleciendo programas como #InclúyeteMás, que beneficia a más de 46.000 personas con discapacidad y 23.000 cuidadores.

La gerente de Ciudad participó además en el conversatorio “Inclusión que transforma: repensando las ciudades del futuro”, junto a líderes internacionales de UCLG, Metrópoli, Global Disability Innovation Hub y el Ayuntamiento de Barcelona, en un espacio moderado por Karem Labrador, directora de Colombia Líder.

La delegación barranquillera también sostuvo encuentros con el Foro Económico Mundial, el Área Metropolitana de Barcelona y la Dirección de Promoción Económica Internacional del Ayuntamiento de Barcelona, buscando nuevas oportunidades de cooperación.