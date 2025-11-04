La estabilidad laboral del personal educativo en el Atlántico dio un paso importante este martes. El gobernador Eduardo Verano De la Rosa anunció que los docentes de primera infancia del departamento pasarán de la temporalidad a la provisionalidad para una vinculación más digna y justa a la atención de niños de 3 a 5 años.

“Con esta decisión, los maestros que ingresaron inicialmente a la planta temporal para atender los grados de preescolar ahora contarán con una vinculación más estable como docentes provisionales, garantizando la continuidad pedagógica y emocional de los estudiantes más pequeños del sistema educativo”, precisó el mandatario departamental.

Además, resaltó que: “esta medida establecida en el Plan Departamental de Desarrollo 2024 - 2027, hace parte del propósito de ampliar la cobertura educativa en los niveles de prejardín y jardín, una iniciativa inédita en el Atlántico que busca atender integralmente a la primera infancia y asegurar trayectorias educativas completas desde los primeros años de vida”.

La secretaria de Educación encargada del Atlántico, Maribel Castro Flórez, también destacó la importancia de esta acción: “hoy tenemos buenas noticias para la primera infancia del Atlántico, consolidamos la posibilidad de hacer sostenible una educación de calidad para nuestros niños de tres, cuatro y cinco años. Es una gran apuesta que lidera el gobernador Eduardo Verano De la Rosa, facilitando las condiciones técnicas y logísticas para que más niños tengan acceso a este beneficio”.

Desde las aulas los beneficios ya se comienzan a ver. Sofía Herrera Moreno, líder de planta docente administrativa, confirmó que gracias a esta gestión cerca 260 nuevos cargos fueron habilitados por el Ministerio de Educación Nacional, “De esos, 140 serán ocupados por docentes que venían de la planta temporal y que ahora tendrán una vacancia definitiva; los otros 120 se abrirán para los mejores perfiles del departamento a través del sistema maestro. Es motivo de orgullo seguir fortaleciendo la planta docente de la primera infancia”.

Además, el líder de primera infancia de la secretaría, Luis Fernando Meriño, señaló que esta continuidad permitirá seguir atendiendo a los estudiantes del nivel preescolar con apuestas pedagógicas contextualizadas y sostenibles, fortaleciendo las trayectorias de aprendizaje desde los primeros años.

De esta manera, con la incorporación de estos nuevos educadores, la cobertura se ampliará para beneficiar a más de 10.000 niños en el nivel preescolar, garantizando su acceso a experiencias educativas pertinentes y de calidad.

Cabe resaltar que actualmente el departamento cuenta con 2.500 niños integrados al sistema educativo en 86 establecimientos de municipios no certificados. La meta del PDD es alcanzar 4.000 beneficiarios en los próximos cuatro años, cifra que, según las proyecciones del gobierno, será superada gracias a la ampliación de la planta docente.