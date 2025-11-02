Un río de emociones pintó de rosa a Barranquilla y el Atlántico este domingo. El Giro de Rigo puso a vibrar a todos los amantes del ciclismo y del deporte, los cuales tuvieron la oportunidad de disfrutar de más de 8.000 deportistas de 20 países pedaleando por las vías del departamento y la ciudad.

Con respecto a esto, el alcalde Alejandro Char fue enfático en que la ciudad siempre recibirá con los brazos abiertos este tipo de eventos.

“Nuestras calles vibran con la energía y la pasión de miles de ciclistas que hoy pedalean con el alma. ¡Qué orgullo tener en nuestra ciudad más de 8.000 deportistas disfrutando de esta gran fiesta sobre ruedas!”, dijo.

De esta manera, el Distrito se encuentra realizando un acompañamiento al evento, desde el ingreso a la ciudad, con información turística y recomendaciones para que los visitantes disfruten de una experiencia única en ‘La Arenosa’.

También, Yamila Hanna, jefe de la Oficina de Turismo de la Secretaría de Desarrollo Económico, aseguró que “con el liderazgo del alcalde Alejandro Char estamos impulsando todo el potencial turístico de la ciudad y dando la bienvenida a nacionales e internacionales que vienen con ocasión del Giro de Rigo, y conozcan esta Barranquilla que está a otro nivel”.