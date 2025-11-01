En Barranquilla la celebración del Día de los Angelitos se vivió de una manera diferente para más de 9 mil niños y niñas, quienes tuvieron la oportunidad de pasar una jornada de arte, cultura y nutritiva en los 42 comedores comunitarios de la ciudad.

La Alcaldía Distrital, liderada por Alejandro Char, acompañó a este grupo de niños con actividades recreativas y un desayuno preparado con todos los suplementos alimenticios necesarios para su edad.

“Más de 9.000 niños y niñas en los 42 comedores en las cinco localidades disfrutan de este programa, que lidera nuestro alcalde Alex Char, que alimenta, acompaña y transforma vidas. Arte, cultura, salud mental y bienestar, todo con el amor de las mamás que cocinan como en casa”, afirmó la gerente de Ciudad, Ana María Aljure.

Durante la jornada, la reina del Carnaval 2026, Michelle Char hizo presencia con su alegría y baile para poner a gozar a los jóvenes y sus familias.

De esta manera, la administración distrital resaltó que sábado tras sábado se brinda todos los insumos, así como la gestión de acompañamiento a las Juntas Administradoras Locales para los espacios óptimos de los comedores, mientras las madres de las comunidades se encargan de toda la preparación de los alimentos, para entregar una comida caliente, como recién hecha en ca