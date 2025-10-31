De cara a la celebración de Halloween este viernes, la Secretaría de Salud de Soledad hace un llamado a los padres de familia, madres, cuidadores y comunidad en general a reforzar las medidas de prevención y vigilancia frente al consumo de dulces por parte de los niños durante las actividades festivas de este mes.

Con el propósito de proteger la salud y bienestar de la población infantil, la dependencia municipal advierte sobre los posibles riesgos asociados a la ingesta de productos sin identificación, sin registro sanitario o adquiridos en lugares no autorizados.

De esta manera, sugiere revisar cuidadosamente el estado y etiquetado de los dulces antes de su consumo y no aceptar productos abiertos o sin información clara del fabricante. Además, instan a evitar el consumo excesivo de azúcar, que puede generar caries, problemas digestivos y alteraciones metabólicas.

Asimismo, indican que se debe supervisar a los menores en todo momento para prevenir accidentes como atragantamientos y fomentar alternativas saludables, incluyendo frutas, snacks naturales o preparaciones caseras bajo condiciones higiénicas adecuadas.

“La Alcaldía de Soledad Municipal, a través de la Secretaría de Salud, reafirma su compromiso con la promoción de hábitos seguros y saludables, e invita a las familias soledeñas a disfrutar de esta festividad con responsabilidad, priorizando siempre la salud y seguridad de los niños y niñas del municipio”, señaló la administración a través de un comunicado.