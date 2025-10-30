Sobre las 10:50 de la mañana de este jueves, en la cafetería central de la Universidad del Atlántico en su sede norte en Puerto Colombia, los estudiantes de las diez diferentes facultades del centro de estudios superiores se dan cita en la asamblea estamentaria para fijar su posición frente a las medidas de protesta que adelantarán frente a la elección y posesión de Leyton Barrios cómo rector de la alma mater para el periodo 2025-2029.

Tras llamar a la lista, se constató la presencia de las facultades de arquitectura, bellas artes, ciencias básicas, ciencias de la educación, nutrición y dietética, química y farmacia, ciencias económicas, ciencias humanas, ciencias jurídicas e ingeniería.

Los puntos del día aprobados son contextualización del proceso de elección del rector, resumen de la asamblea de los profesores, posición de las facultades, hoja de rutas, proposiciones y conclusiones.

Es de anotar que la presencia es multitudinaria por parte del estudiantado, que ha vestido el lugar de pancartas contra Leyton Barrios, el gobernador Eduardo Verano y líderes de casas políticas.

Por el momento, las consignas piden la renuncia de Barrios y de la representante de estudiantes Angeli Díaz Cordero, una de las cinco consejeras que votó la elección del rector.

Es de puntualizar, que solamente al llegar a las conclusiones se darán a conocer las acciones a tomar por parte del estamento estudiantil.