Los estudiantes de la facultad de Ciencias Básicas adelantan plantones por los diferentes bloques de la Universidad del Atlántico como método de protesta ante la elección del rector Leyton Barrios.

Con bombos, carteles y cánticos en el campus de la universidad en el la sede norte, los estudiantes recorren las instalaciones exigiendo la salida del recién posesionado rector Leyton Barrios.

Por el momento, la actividad es pacífica, aunque se han escuchado algunas detonaciones en sectores de la Universidad, pero sin consecuencias.

Es de anotar que son siete facultades las que se han declarado en paro o en cese de actividades.

Las facultades de Arquitectura, Ciencias Económicas, Ciencias Sociales y Bellas Artes también tomaron la decisión de declararse en paro.

A eso se suman dos programas que pertenecen a la Facultad de Ciencias Humanas, así como el programa de Licenciatura de Lenguas Extranjeras.

Además, la Facultad de Ciencias Jurídicas y la Facultad de Ciencias Básicas se encuentran en asamblea permanente y la Facultad de Ciencias de la Salud se mantiene, hasta el momento, en normalidad académica.

Se espera que la asamblea multiestamentaria para determinar si todas las instituciones de la Uniatlántico votan en favor del paro o alguna otra medida.