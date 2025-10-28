Al interior de la comunidad de la Universidad del Atlántico hay inconformismo ante la decisión del Consejo Superior de designar a Leyton Barrios como rector para el periodo 2025-2029 y en la mañana de este martes se han venido adelantando las asambleas de varias facultades para definir su posición frente esta elección.

La primera en declararse en paro fue la Facultad de Ingeniería, que sostuvo su asamblea en la tarde del martes, tras haberse llevado a cabo la posesión de Barrios Torres en el cargo.

José Marchena, el representante de los estudiantes ante el Consejo Académico, aseguró que la decisión de dicha facultad se encuentra sustentada en los vicios que rodearon el proceso de designación.

“Es un proceso viciado desde el momento en que el Gobierno nacional se levanta por las denuncias que se hacen por presuntas irregularidades; no se dio trámite al proceso de revisión de la hoja de vida del candidato que ahora es rector”, dijo.

Otro líder estudiantil fue enfático al decir que “esto nos genera primeramente una insatisfacción gigantesca entre los estudiantes y creo que se está demostrando en estos espacios de asamblea. Desde la Facultad de Ingenería se está exigiendo la renuncia de Leyton Barrios como rector”.

Es importante resaltar que hasta el momento hay un clima de tranquilidad y debate, aunque se han escuchado en sectores del campus detonaciones de las llamadas ‘papas bomba’, que hasta ahora no han disuelto el proceso que adelantan los estudiantes.