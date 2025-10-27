El gobernador Eduardo Verano de la Rosa aseguró que la designación de Leyton Barrios como nuevo rector de la Universidad del Atlántico se llevó a cabo con transparencia y cumplimiento de los parámetros legales establecidos en el Estatuto General de la institución.

Verano explicó que el proceso se realizó tras agotar todos los trámites de recusaciones, tutelas y verificaciones de requisitos, sin que existieran fallos judiciales que suspendieran la elección.

“No había ningún impedimento legal para proceder. El Comité de Credenciales verificó el cumplimiento de todos los requisitos y el Consejo Superior tomó la decisión de manera unánime”, afirmó.

El mandatario detalló que la verificación de las hojas de vida estuvo a cargo del Comité de Credenciales, conformado por tres miembros de la universidad, y que el Jefe de Talento Humano certificó oficialmente que Barrios cumplía con las exigencias del cargo. “Todas las dudas fueron revisadas y dilucidadas en detalle antes de la votación”.

Durante la sesión del Consejo Superior, cinco miembros votaron a favor de la designación, alcanzando unanimidad en la decisión, un proceso que según el gobernador Verano busca garantizar la continuidad institucional y la legitimidad del proceso de elección rectoral.

De igual manera, hizo un llamado a toda la comunidad universitaria a respaldar la nueva administración y trabajar por la unidad. “Con esta elección queremos dejar claro que el proceso se ajustó plenamente a la ley y que el objetivo ahora es fortalecer la universidad, modernizar su infraestructura y consolidarla como un referente en investigación y desarrollo académico”.

El gobernador destacó que el nuevo rector llega con la misión de unificar las fuerzas internas de la universidad, fortalecer la relación con los egresados y estrechar los lazos con el sector privado del departamento.

“La principal tarea que le hemos dicho al doctor Leyton es la unificación de todas las fuerzas internas de la universidad y también de todo el apoyo de los egresados y del propio sector privado de nuestro departamento para que utilicen cada vez más a nuestra universidad de tal manera que le demos una mayor solidez científica, administrativa, financiera y lo más importante, que se convierta en un centro de referencia de lo que es la investigación académica.”, señaló Verano.

Durante su intervención, el gobernador también resaltó que la Universidad del Atlántico atraviesa un momento de estabilidad financiera, con un presupuesto cercano a los $500 mil millones para 2026, lo que permitirá ejecutar varios proyectos estratégicos.

Entre las prioridades mencionadas están la modernización de la sede de la carrera 43, la construcción de la Ciudadela Universitaria, la puesta en funcionamiento de las sedes de Suan, Sabanalarga y Soledad, y el fortalecimiento de la Facultad de Ciencias de la Salud.

“Vamos a tener todo lo necesario para el desarrollo de la Facultad de Ciencias de la Salud”, puntualizó Verano.

Es importante recordar que Leyton Barrios, abogado egresado de la Universidad del Atlántico, especialista en Derecho Administrativo y magíster en Derecho de la Universidad del Norte, actualmente se desempeña como secretario de Educación del departamento.