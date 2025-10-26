La jornada de votaciones de la consulta del Pacto Histórico se desarrolla con total normalidad en los diferentes puntos habilitados en el municipio de Soledad, donde se ha reportado una baja afluencia de votantes y no se han registrado largas filas, como ha acontecido en comicios anteriores.

En instituciones educativas como el INEM y el Caldas, ubicadas sobre la carrera 30, los sufragantes han podido ejercer su derecho al voto sin contratiempos.

Jeisson Gutiérrez

Pese a la tranquilidad en el proceso, algunos ciudadanos mencionaron leves demoras en la entrega del registro final.

“Todo está tranquilo, sin filas, pero el proceso se demora un poco al momento de entregar el tarjetón. De resto, todo bien organizado”, comentó uno de los votantes en el punto del INEM.

La Registraduría y los organismos de control mantienen presencia en los diferentes colegios del municipio para garantizar el normal desarrollo de la jornada y la transparencia del proceso democrático.