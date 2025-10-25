En un comunicado de prensa, la Alcaldía de Puerto Colombia dio a conocer que, con el objetivo de garantizar la seguridad y la sana convivencia, decretó la Ley Seca y que se activa la alerta amarilla hospitalaria, como primeras medidas preventivas.

De acuerdo con lo manifestado por el alcalde Plinio Cedeño Gómez, “Puerto Colombia se ha preparado para garantizar la tranquilidad y la seguridad en este proceso electoral de consulta interpartidista del Pacto Histórico, teniendo en cuenta, además, que dicho decreto empezará a regir desde las 6:00 de la mañana del domingo 26 de octubre, hasta las 6:00 de la mañana del lunes 27”.

“Nuestro compromiso como Administración Municipal es garantizar la seguridad de todo nuestro territorio, y por eso decretamos la Ley Seca que prohíbe la venta y consumo de bebidas embriagantes en los horarios anteriormente mencionados, pero, además, activamos la alerta amarilla hospitalaria, como una de las medidas preventivas y se restringió la circulación de vehículos transportadores de cilindros de gas”, detalló el mandatario de los porteños.

Cabe resaltar que, para esta jornada electoral se han dispuesto de 200 unidades de la Policía Nacional, para custodiar y garantizar la seguridad en todo el territorio, acompañados por 35 unidades del Ejército Nacional, quienes, además, estarán realizando labores de patrullajes y caravanas mixtas de seguridad en la periferia, casco urbano y zona corregimental de Puerto Colombia.