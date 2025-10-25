Barranquilla se alista para vivir un fin de semana de alta velocidad y celebración. Del 31 de octubre al 2 de noviembre, la ciudad y el departamento del Atlántico recibirán a miles de visitantes en el Giro de Rigo 2025 – Edición El Carnaval, un evento que promete no solo emociones sobre dos ruedas, sino también una inyección de energía turística, cultural y económica para la región.

Más de 8.000 ciclistas de 28 países rodarán por el Gran Malecón y las carreteras del Atlántico en compañía de figuras legendarias del ciclismo mundial. Entre ellos, los italianos Vincenzo Nibali y Fabio Aru, y los colombianos Egan Bernal, Nairo Quintana y Sergio Luis Henao, quienes compartirán ruta con aficionados y amantes del deporte.

El anfitrión de esta gran cita, Rigoberto Urán, destacó el privilegio de llevar su emblemático evento a la Arenosa. “Ustedes allá tienen una maravilla, ese Malecón del río es divino. Hay que mostrarle al mundo lo que tenemos en Barranquilla”, dijo el antioqueño, subcampeón del Giro de Italia y del Tour de Francia, al referirse al potencial turístico y cultural que el evento exhibirá ante miles de visitantes.

Lea también: Distrito investiga los casos de 174 estudiantes intoxicados en siete IED

Por su parte, el alcalde Alejandro Char celebró la elección de la ciudad como sede. “Estamos felices de recibirlos. Este evento inspirará a nuestros niños y jóvenes, y mostrará a Colombia entera que Barranquilla también se vive sobre bicicleta”, expresó el mandatario, quien confirmó los preparativos para garantizar la seguridad y movilidad durante los días de competencia.

El recorrido atravesará algunos de los paisajes más emblemáticos del Atlántico, pasando por Puerto Colombia, Piojó, Usiacurí, Baranoa, Juan de Acosta y Tubará, municipios que se vestirán de fiesta para recibir a los pedalistas.

Esta edición será además una oportunidad para que el sector hotelero, gastronómico y comercial aproveche la llegada de más de 15.000 visitantes, entre deportistas, acompañantes y turistas, consolidando a Barranquilla como un nuevo epicentro del ciclismo recreativo en el país.

Lea también: Mineducación pide “claridades inmediatas” sobre hoja de vida de Leyton Barrios como candidato a rectoría de Uniatlántico

Con el espíritu alegre del Caribe y la pasión por el deporte, el Giro de Rigo 2025 promete ser más que una carrera: una vitrina mundial para la cultura, la hospitalidad y el talento colombiano.