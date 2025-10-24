Tras varios años de lucha, cerca de 2.000 víctimas del conflicto armado en el Atlántico recibieron una indemnización económica por parte del Estado como parte del compromiso institucional con la verdad, justicia y reparación.

Durante la jornada de entrega de cartas de indemnización, liderada por el coordinador del Fondo para la Reparación de las Víctimas, Carlos Andrés López Beleño, se reafirmó que esta es una reparación representativa para los territorios.

“Desde la entidad seguimos cumpliendo con la población. Entregamos más de 2.200 cartas entre administrativas y judiciales que hacen parte de nuestra estrategia “Del Escritorio al Territorio”, la cual busca acercar la reparación a los territorios y reconocer el valor de cada historia. Hay un valor representativo en esta ocasión entregamos el valor más alto en el Atlántico: $39.000 millones que simbolizan el reconocimiento y la dignidad que las víctimas merecen”, dijo López.

Dicho esto, uno de los primeros en recibir su indemnización fue Armando Donado, que luego de 25 años de espera, ahora tendrá la oportunidad de rehacer su vida junto con su familia.

“Para mí esto es un sueño hecho realidad. Son casi 25 años esperando esta medida de reparación. Con estos recursos planeo comprar un complemento de un apartamento, tener una vivienda propia, esto dignificará mi vida y la de mi familia”, afirmó Armando.

De esta manera, otras más de 2.000 víctimas del conflicto armado en el Atlántico recibieron sus cartas de indemnización por parte de la Unidad para las Víctimas, con una inversión del Presupuesto General de la Nación que supera los $39.000 millones.

El acto también contó con la participación del director territorial de la Unidad de Víctimas en el Atlántico, Michael Sabbatino Iguarán, y la coordinadora del Grupo de Enfoque Psicosocial, Andrea del Pilar Moya Zamudio, quienes reafirmaron el compromiso institucional con la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición.