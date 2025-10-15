La Alcaldía de Barranquilla, a través de la Oficina de Gestión del Riesgo, anunció que este miércoles 22 de octubre, a las 9:00 a.m., se realizará el Simulacro Nacional de Respuesta a Emergencias 2025, una actividad que se ejecuta anualmente en todo el país.

Este simulacro se desarrollará de manera simultánea en toda la ciudad. Los participantes podrán representar escenarios de riesgo reales en sus entornos, como sismos, inundaciones, incendios, vendavales, tornados, ciclones tropicales, movimientos en masa, incendios forestales, colapsos estructurales, fugas de gas o derrames de hidrocarburos.

De esta manera, el Distrito realizó una invocación a entidades del Estado, el sector industrial, empresas privadas, establecimientos comerciales, instituciones educativas, organizaciones sociales, comunitarias y ciudadanía en general.

“El Simulacro Nacional de Respuesta a Emergencias, que este año llega a su versión número 14, busca evaluar la articulación interinstitucional en la atención de emergencias y promover la preparación colectiva como herramienta para proteger la vida”, destacó el jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo, Fernando Fiorillo.

Durante la versión 2024, más de 32.000 personas participaron en Barranquilla. Para este año, el objetivo es superar esa cifra y continuar consolidando la conciencia ciudadana sobre la importancia de la prevención y la preparación ante desastres.

Las inscripciones estarán habilitadas hasta el martes 21 de octubre, diligenciando el formulario a través del enlace: https://forms.office.com/r/5wru2ZmUas